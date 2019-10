Con le recenti aperture a Borca di Cadore (Belluno), Tarquinia (Viterbo) e Vicenza, Tesla ha ampliato ulteriormente la propria rete di Supercharger in Italia, portando, negli ultimi due mesi, a 33 il numero di stazioni complessive, per un totale di oltre 300 singoli punti di ricarica rapida.

In aiuto ai turisti. L’area di rifornimento di Vicenza è stata l’ultima in ordine cronologico: 12 colonnine situate nel centro commerciale Le Piramidi. Sono strategiche le installazioni (10 punti di ricarica) di Tarquinia, lungo la via Aurelia, sul percorso che porta a Civitavecchia e quindi agli imbarchi per la Corsica e la Sardegna, e quella di Borca di Cadore, che con i suoi otto nuovi Supercharger serve i turisti diretti a Cortina d’Ampezzo e alle località sciistiche della zona.

Di seguito l’elenco completo delle stazioni Supercharger in Italia:

Affi Via San Pieretto 27, 37010 Affi

Aosta Località Autoporto 33, 11020 Pollein

Arezzo, Località Battifolle Arezzo, 52100 Arezzo

Borca di Cadore, Via Roma 11, 32040 Borca di Cadore

Brennero, snc A22, Passo del Brennero, 39041 Brennero

Brescia, via D’Antona e Biagi, 25030 Roncadelle

Campogalliano, via del Passatore 160, 41011 Campogalliano

Cavaglià, via Santhià 75, 13881, Cavaglià

Ceprano Supercharger, via Caragno 27, 3024, Ceprano

Cerignola, km 3,600, via Manfredonia, Cerignola

Dorno, km 33 A7 Milano-Genova, Dorno

Fano via Luigi Einaudi 2/A, 61032, Fano

Firenze, via Tevere Sesto 23, 50019, Firenze

Forte dei Marmi, via Giovan Battista Vico 142, 55042 ,Forte dei Marmi

Imperia, via Garessio 11, 18100, Imperia

Magliano Sabina, km 64 via Flaminia, 4046, Magliano Sabina

Melegnano, via Dosetti 2, Localita’ Francolino, 20080, Carpiano

Mercato San Severino, via Bagnara 12, 84085, Mercato San Severino

Modena, Strada Vignolese 1684, 41126, Modena

Mogliano Veneto Supercharger, Via Bonfadini 1, 31021, Mogliano Veneto

Moncalieri, via Guido Rossa 11, 10024, Moncalieri

Morano Calabro, località Campotenese, 87016, Morano Calabro

Occhiobello, via Eridania 36, 45030, Occhiobello

Palmanova, km 1600 S.P. 125, 33041, Aiello del Friuli

Palmi, Contrada S. Gaetano, snc, 89015, Palmi

Piacenza via Caorsana 127, 29122, Piacenza

San Giovanni Teatino, via Pietro Nenni 280, 66020, San Giovanni Teatino

Sondrio, SS38 30, 23010, Forcola

Tarquinia, km 83, SS 1 Via Aurelia, 01016 Tarquinia

Trento, via Innsbruck 11, 38121, Trento

Varazze via Maestri d’Ascia 24, 17019, Varazze

Verona, via Belgio 16, 37135, Verona

Vicenza, via Brescia 20, 36040, Vicenza