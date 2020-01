La rete dei Tesla Supercharger continuerà ad ampliarsi anche nel corso del 2020. La Casa di Elon Musk ha aggiornato la mappa dei propri punti di ricarica aggiungendo diverse centinaia di stazioni in tutto il mondo, Italia compresa. Per il momento, tuttavia, non sono state rilasciate le informazioni definitive sull'esatto posizionamento, sul numero di colonnine presenti e sulla data d'apertura. Non è inoltre chiaro se verranno installati unicamente Supercharger V3 oppure se in alcune zone saranno utilizzati sistemi di precedente generazione.



I nuovi Supercharger italiani. Tra le stazioni di ricarica che la Tesla prevede di inaugurare nel corso 2020 ve ne sono 22 anche in Italia, quattro dei quali destinati alle isole. In Sicilia la Casa di Elon Musk realizzerà due punti di rifornimento, uno a Catania e uno a Campofelice di Roccella (PA), un comune sulla costa a metà strada tra Termini Imerese e Cefalù. In Sardegna, invece, i Supercharger verranno posizionati a Olbia e Oristano. Quattro nuove stazioni saranno realizzate in Lombardia: una nella zona nord di Milano vicino al Rho, una a Como e due sulla A35 BreBeMi all'interno delle stazioni di servizio Adda Nord e Adda Sud. Il costruttore di Palo Alto ha pianificato anche l'apertura di nuovi Supercharger a Torino, Alessandria, Genova, Udine, Cesena, Perugia, Grosseto, Porto San Giorgio (FM), Civitavecchia (RM), Roma Ovest, Aprilia (LT), Monopoli (BA), Lamezia Terme (CZ) e Carsoli Oricola (AQ), all'uscita della A24 Roma-Torano.

Sempre più diffuse. Le elettriche della Casa californiana continuano a diffondersi in tutto il mondo, anche grazie all'arrivo della Model 3. Solo nello scorso mese di dicembre, infatti, la Tesla ha consegnato ben 11.000 esemplari della berlina in Olanda. Per aumentare il volume produttivo della quattro porte, il costruttore ha inoltre inaugurato una nuova fabbrica in Cina, che a poche settimane dall'avvio della produzione è già arrivata a sfornare 1.000 Model 3 a settimana.