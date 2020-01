Anche il mondo della distribuzione e della vendita dei pneumatici non è immune dall’illegalità e il fenomeno ha dimensioni consistenti. A rivelarlo è il rapporto sui “Flussi illegali di pneumatici e Pfu in Italia”, curato da Ecopneus, EcoTyre e Greentire, i consorzi senza scopo di lucro che si occupano della raccolta e del trattamento delle gomme fuori uso, e presentato a Roma alla presenza del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

I dati. Il progetto, promosso anche da Legambiente e dalle associazioni di categoria Confartigianato, Cna, Airp, Federpneus e Assogomma, ha permesso, in due anni e mezzo di lavoro, di definire un quadro preciso delle illegalità che si annidano nel pur valido sistema italiano di raccolta e recupero dei pneumatici fuori uso (Pfu), per i quali si paga un contributo anche all’acquisto di ogni veicolo nuovo. A fronte di oltre 380 mila tonnellate di Pfu raccolte regolarmente da gommisti, officine e stazioni di servizio, si stimano fra 30 e 40 mila tonnellate di gomme immesse invece illegalmente nel mercato nazionale, sottraendole al versamento del dovuto contributo ambientale per la loro raccolta e il loro riciclo per un importo stimato di 12 milioni di euro (cui si aggiunge una presunta evasione dell’Iva per circa altri 80 milioni).

I fatti segnalati. Dal giugno 2018 al 15 dicembre 2019, l’osservatorio dedicato al fenomeno ha rilevato, attraverso la piattaforma di whistleblowing (segnalazioni d’irregolarità) CambioPulito riservata agli operatori del settore, 361 denunce di illeciti relative a 301 società. Segnalazioni che, alla verifica degli avvocati di Legambiente, sono risultate quasi sempre circostanziate, tanto da tradursi in otto esposti alle forze dell’ordine con la segnalazione di 136 aziende (10 delle quali straniere). Il 35% degli operatori è stato in seguito sanzionato. Inoltre, sono stati indicati all’Autorità garante del mercato e della concorrenza 14 siti internet (nove di quali stranieri), mentre 24 casi concentrati in Campania sono stati posti all’attenzione della Guardia di finanza di Napoli. Gli esposti riguardavano commercializzazioni online illegali, smaltimenti illeciti, omessi versamenti d’Iva e di contributi ambientali, concorrenza sleale e persino esercizio abusivo della professione. Si è registrato anche un aggravarsi del fenomeno del furto di pneumatici nuovi, immessi poi sul mercato nero, che si svolge in gran parte attraverso il web e che coinvolge anche le gomme fuori uso sia sul piano del possesso indebito sia su quello del riciclo illecito.

Non solo al Sud. Se la maggior parte delle segnalazioni ha riguardato la Campania (77), un numero consistente di esse ha inoltre interessato la Lombardia (51) e l’Emilia-Romagna, a dimostrazione dell’ampia diffusione territoriale dei fenomeni d’illegalità che hanno visto coinvolte anche Puglia, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Liguria e Lazio. Va però detto che dal 2011, anno d’introduzione da parte del ministero dell’Ambiente del nuovo sistema di raccolta e gestione dei Pfu, l’Italia non è più il Paese per eccellenza dell’abbandono sistematico delle gomme fuori uso, come accadeva in precedenza, con tanto di corollario di gravi rischi e danni ambientali. Il quadro è sensibilmente migliorato, con benefici anche dal punto di vista dell’erario; occorre però ancora qualche sforzo per eliminare le sacche residue d’illegalità.