Enel X amplia la propria rete di rifornimento dedicata ai veicoli elettrici e ibridi plug-in grazie a nuove collaborazioni all'interno della piattaforma di mobilità elettrica Hubject. I clienti di Juicepass, il servizio di ricarica del provider di energia elettrica, potranno ricaricare le proprie auto, senza stipulare ulteriori contratti, anche nelle stazioni gestite da Allego, Bosch e Innogy: il network dell'operatore italiano passa così da circa 10.500 a oltre 30 mila punti di ricarica pubblici.

Una porta unica per tutto il network. Enel X ha stretto diversi accordi di interoperabilità nell'ottica di allargare la rete di ricarica pubblica disponibile in tutta Europa per i propri utenti: l'elenco dei Paesi oggi include Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria, oltre ovviamente all'Italia. Nel complesso, l'azienda prevede di rendere disponibili circa 736 mila punti di rifornimento nel mondo entro il 2022 (oggi siamo a quota 100 mila circa). L'accesso avviene sempre attraverso l'app JuicePass, l'interfaccia unica per la ricarica omestica, in ufficio e pubblica.