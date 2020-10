Pensato in tandem. “Abbiamo unito la tecnologia di Rivian con la nostra conoscenza logistica, e questo è il risultato: il futuro delle consegne dell’ultimo miglio” ha detto Ross Rachey, direttore della flotta mondiale di Amazon. Quello appena presentato “non è semplicemente elettrico - ha commentato RJ Scaringe, amministratore delegato di Rivian -. Abbiamo dato assoluta priorità alla sicurezza e alla funzionalità per creare un veicolo che sia perfetto per effettuare le consegne”.

Soluzioni ad hoc. Tradotti in pratica, questi principi hanno portato ad un allestimento del furgone che prevede un parabrezza estremamente ampio, un sistema di telecamere all’esterno del veicolo, collegate a un display nell’abitacolo, che consente al guidatore una visuale esterna di 360° e un’integrazione con l’assistente vocale Alexa che permette al fattorino di interagire più facilmente con il software di navigazione. Inoltre, lo sportello lato guida è stato rinforzato, per una maggiore protezione, lo spazio interno all’abitacolo ampliato, per facilitare gli spostamenti dell’occupante e, nel vano, è stata montata una scaffalatura a tre piani accessibile tramite una porta stagna.