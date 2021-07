Stellantis

Annunciato sul finire dello scorso anno, il progetto Shop & Charge ha dato i primi frutti: sono stati infatti installati 60 punti di ricarica in alcuni supermercati Carrefour situati in Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana. L’iniziativa, promossa da Fiat in collaborazione con Be Charge e con la catena francese della grande distribuzione, porterà all’estensione del servizio a un totale di 135 store aderenti al programma.

I vantaggi per chi ha il cinquino elettrico. Oltre alla progressiva installazione di colonnine nei punti vendita Carrefour, Shop & Charge prevede vantaggi per i clienti della nuova 500 elettrica. In particolare, quest’ultimi potranno godere di tariffe scontate sulla ricarica e su offerte dedicate nell’ambito del programma Payback dei supermercati (sconti sulla spesa o bonus in punti per richiedere premi in catalogo). Sempre e solo agli acquirenti del cinquino a batteria, poi, la carta fedeltà e l’App Payback offrono sconti ad hoc sul servizio “Click & Collect”, la corsia prioritaria di Carrefour per il ritiro della spesa online, e sulla consegna della spesa a domicilio.