Auto elettriche

Il polo sassone. Tra i vari, c’è il già citato stabilimento di Zwickau, dove oggi il colosso tedesco produce diversi modelli elettrici sviluppati sulla piattaforma Meb, tra cui le Volkswagen ID.3 e ID.4. Alla struttura sono stati destinati ben 1,2 miliardi di euro, ai quali si sono aggiunti in tempi recenti i 74 milioni impiegati per l’ampliamento del reparto presse, che permetterà di produrre in loco tutte le parti di carrozzeria. Secondo il gruppo di Wolfsburg, quest’ultima novità si traduce in una riduzione del 16% dei trasporti verso il polo produttivo, per un risparmio di 5.800 tonnellate di CO2. Si tratta di un’altra iniziativa volta al raggiungimento della carbon neutrality dell’intera produzione del colosso tedesco, un risultato già conseguito dalla fabbrica di Bruxelles, oggi deputata alla produzione delle Suv Audi e-tron.