Si estende la collaborazione tra Enel X e le grandi aziende di arredamento per la casa: dopo la partnership con Ikea e quella con Le Roy Merlin, da poco rinnovata, la business unit della multinazionale energetica ha siglato un accordo per l’installazione di colonnine ultrarapide nei parcheggi dei megastore di Mondo Convenienza.

Ricarica per i clienti. La nuova collaborazione prevede l'apertura di almeno 10 stazioni di ricarica ultrarapida di tipo HPC (High Power Charging), con la possibilità di estendere la loro installazione ad altri negozi di 12 Regioni (Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Abruzzo, Umbria, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna). Parliamo quindi di connettori con potenze fino a 300 kW, anche se non mancheranno le JuiceBox, pensate per la ricarica domestica, e le JuicePole da 22kW, che in Italia stanno progressivamente sostituendo le Pole Station. Non solo: verranno installate anche le JuicePump, le stazioni a tre prese, di cui una per la carica a corrente continua, con potenza fino a 150 kW.

Ricavi per le aziende. L’installazione di nuove colonnine nelle aree di parcheggio dei megastore Mondo Convenienza rientra nel programma Recharge Partner di Enel X, che permette alle aziende di dotarsi di infrastrutture di ricarica a disposizione dei clienti. L'iniziativa consente agli aderenti di partecipare ai ricavi ottenuti con la fornitura dell’energia alle vetture elettriche e la proiezione di pubblicità sui pannelli digitali posti in corrispondenza dei totem di ricarica.