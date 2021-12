Volendo utilizzare termini calcistici, si potrebbe sintetizzare la questione con un laconico “benzinai 1-Comune di Milano 0”. In realtà, l’argomento è molto più serio di una sola e semplice partita di pallone perché riguarda il famoso e controverso Piano Aria e Clima del capoluogo meneghino. In sostanza, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, accogliendo un ricorso presentato da Assopetroli-Assoenergia e Grandi Reti, ha bocciato l’obbligo previsto dal nuovo Regolamento sulla qualità dell’aria (uno degli strumenti normativi inseriti nel Piano) di installazione di colonnine di ricarica elettrica su tutti gli impianti di distribuzione carburanti del territorio comunale.

Oneri eccessivi. Le due associazioni di rappresentanza del mondo petrolifero e in particolare della filiera della distribuzione hanno ovviamente espresso soddisfazione per la decisione del Tar di Milano, sottolineando la mancanza di dialogo con le istituzioni locali e diverse problematiche, a partire da quella che ha recentemente spinto il governo britannico al dietrofront sull’obbligo di colonnine nei grandi parcheggi aperti al pubblico. Infatti, per Assopetroli-Assoenergia e Grandi Reti, il provvedimento adottato dal consiglio comunale milanese il 19 novembre 2020 e “non preventivamente condiviso con gli operatori del settore, non teneva conto di diverse criticità: l’onere economico a carico delle aziende, l’ancora scarsissima redditività del servizio di ricarica e il problematico ritorno dell’investimento”. Inoltre, le due associazioni pongono l’accento sull’assenza di un parco circolante “che giustifichi un onere indifferenziato sull’intera categoria” e attaccano un ulteriore obbligo imposto ai benzinai, ovvero “l’individuazione di un luogo alternativo per l’installazione dei punti di ricarica” in mancanza di spazi sufficienti presso il punto vendita.

Provvedimento “irragionevole”. Nello specifico il tribunale, condividendo le obiezioni presentate dall’associazione, ha ritenuto “irragionevole far gravare sugli esercenti il costo, economico e sociale, della transizione all’elettrico”, senza operare alcuna distinzione e senza una preventiva valutazione della domanda. La partita non è ancora finita, visto che il Comune di Milano può appellarsi contro la sentenza del Tar proponendo un ricorso davanti al Consiglio di Stato: tuttavia, la questione va al di là delle semplici diatribe giudiziarie e coinvolge l’approccio a una transizione energetica che non può, evidentemente, essere imposta dall’alto, come ha spesso sostenuto l’ad di Stellantis, Carlos Tavares, ma deve essere il frutto di una continua dialettica tra tutte le parti in causa. Ed è, infatti, questa la conclusione di Assopetroli-Assoenergia e Grandi Reti, che, "in rappresentanza di una filiera protagonista della transizione energetica, auspicano la ripresa di un dialogo costruttivo tra l’amministrazione e gli attori industriali, per definire in maniera condivisa la strategia più efficace al raggiungimento degli obiettivi di mobilità sostenibile".