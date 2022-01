Non avevamo dubbi in merito al fatto che anche in Italia qualche parlamentare si sarebbe precipitato a seguire l’esempio francese… e così è stato. Partiamo, però, dall’antefatto: dall'1 marzo, Oltralpe, le case automobilistiche dovranno obbligatoriamente aggiungere nelle pubblicità frasi che, sostanzialmente, sconsigliano l’uso dei loro prodotti, in una forma di comunicazione autolesionistica. I messaggi, in pratica, dovranno suggerire di acquistare una certa vettura, della quale vantano le caratteristiche, salvo poi aggiungere consigli come "pensate a utilizzare vetture condivise", "nella vita quotidiana, usate i mezzi pubblici", e così via. Sostenendo, in sostanza, che l’auto, come le sigarette e le merendine con troppi zuccheri, fanno male alla salute. Una legge, tra l’altro, frutto di un compromesso, ché l'ala ambientalista più oltranzista avrebbe voluto vietare del tutto la pubblicità di auto di ogni genere, comprese quelle a basse emissioni che - invece - lo Stato promuove. Ma tant’è, la coerenza è una dota poco diffuso nel mondo della politica…

La proposta italiana. A imitare il provvedimento francese è l’onorevole Rossella Muroni, deputata del gruppo FacciamoEco, che ha depositato alla Camera la proposta di legge 3447 nella quale s’impone che ogni messaggio pubblicitario intento a promuovere l’auto debba contenere espliciti inviti a contenerne l’impiego in favore di mezzi di trasposto più sostenibili. Analogo il tenore dei messaggi previsti, veicolati da frasi come "per i viaggi brevi, scegli di camminare o andare in bicicletta"; "pensa al car pooling"; "tutti i giorni, prendi i mezzi pubblici". Traduzioni, in pratica, dei "consigli" imposti dalla normativa francese. Analoga anche la sanzione prevista di 50 mila euro per ogni messaggio veicolato senza la presenza delle indicazioni di legge. Anche per l’onorevole Muroni, dunque, le auto sono equivalenti ai prodotti a base di tabacco e al cosiddetto cibo spazzatura. Ma non ancora, per fortuna, alla pornografia e alle armi, come ha dimostrato di ritenere il Comune di Milano.