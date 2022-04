Emissioni CO2

L’anno scorso, l’industria automobilistica ha assistito a un deciso calo delle emissioni di anidride carbonica, anche in seguito all’introduzione delle procedure di verifica Wltp. Secondo le elaborazioni di Jato Dynamics sui dati di 17 mercati europei, la media ponderata dei veicoli di nuova immatricolazione è scesa dai 117,7 g/km del 2020 a 99 g/km, per un calo del 16%: una flessione ancora più consistente rispetto al -12% registrato tra il 2020 e il 2019 con gli standard Nedc. "La riduzione - spiegano gli analisti - è il risultato dello sforzo congiunto dei costruttori per migliorare il loro mix di vendita (più auto a basse emissioni e Suv meno inquinanti) e del calo generale delle vendite a causa della pandemia".

Le performance nazionali. La società di ricerche fornisce un quadro anche delle performance raggiunte dalle varie nazioni europee. La Norvegia ha mantenuto la leadership continentale, con appena 16,9 g/km di CO2 e un calo del 49%: i generosi incentivi per le auto alla spina hanno portato all’85% la quota dei veicoli ricaricabili immessi sul mercato, a fronte di poco più del 19% europeo. Tutti i Paesi hanno comunque registrato dei miglioramenti nonostante alcuni siano penalizzati dalla bassa penetrazione di Bev e Phev e dalla limitata disponibilità di infrastrutture di ricarica: in Slovenia, Croazia e Grecia, per esempio, le elettriche non superano il 3,3% del mercato e le Phev il 7%. Cali consistenti emergono anche in Finlandia (-32%), Svezia (-27%), Danimarca (-26%) e Germania (-20%). Tra gli altri grandi Paesi, il Regno Unito assiste a una contrazione del 15%, la Francia del 13% e l’Italia del 9%, mentre la Spagna vede una flessione dell’8%.

Primato Tesla. Quanto alle diverse marche, è ovviamente la Tesla a conquistare un primato assoluto, con le zero emissioni allo scarico dell'intera gamma. Al secondo posto della classifica si conferma la Renault, scesa da 98 a 86,7 g/km, mentre al terzo c'è la Hyundai (da 107 a 89,8). Seguono la Mini (da 112,6 a 90,1), la Kia (da 108 a 91,9) e la Fiat, capace di salire dal nono a sesto posto grazie a una calo delle emissioni da 114,7 a 92,8. Perde due posizioni la Volkswagen, nonostante un calo da 112,6 a 96,3. La top ten si chiude con Peugeot, Skoda e Ford, mentre tra le altri grandi Case europee si piazzano all’undicesimo posto la Mercedes, al quindicesimo la BMW e al diciassettesimo l’Audi. Al sedicesimo troviamo la giapponese Toyota, un tempo in vetta grazie alle sue ibride, mentre gli ultimi due posti sono appannaggio della Porsche e della Land Rover. In termini di percentuali di riduzioni, la classifica cambia. In vetta si piazza la Cupra con un -40%, seguita da Jeep (-23%), Skoda (-22%), MG (-21%), Mini (-20%), Fiat (-19%) e - sorpresa - Ferrari (-18%).La Lancia chiude all’ultimo posto con un +185%, preceduta da Maserati (+8%).