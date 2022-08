Transizione ecologica - La Toscana boccia le auto elettriche: "Elitarie e non così pulite"

La Regione Toscana entra a gamba tesa sul tema della transizione ecologica e della mobilità elettrica e lo fa nientemeno che con l’Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale. In un testo pubblicato sul proprio sito, dopo aver dato conto del divieto di vendita delle auto con motore termico voluto dall’Europa per il 2035, l'ente evidenzia come la decisione non tenga conto del fatto che "nelle fasi produttive dei veicoli elettrici l’energia necessaria proviene ancora per la maggiore da fonti non rinnovabili, mantenendo ancora alte le emissioni di anidride carbonica" e sottolinea che Bruxelles ha approvato (in verità, in via non definitiva) "una norma che avrà enormi conseguenze sugli assetti sociali ed occupazionali dei distretti produttivi", con "conseguenze che avranno risvolti sia sulle scelte energetiche dei Paesi che sugli assetti geopolitici e strategici per accaparrarsi il controllo delle aree geografiche da cui provengono le materie prime necessarie". Dall’imposizione delle Bev, dunque, l’Arpat desume che "senza un obbligo perentorio, la loro affermazione non avrebbe avuto seguito".

Il precedente. L’affermazione più decisa, tuttavia, è relativa al fatto che per l’Arpat toscana "il passaggio all’elettrico non implicherà sostanziali miglioramenti ambientali", come la stessa Agenzia aveva argomentato con un testo pubblicato già nel febbraio scorso nel quale veniva sottolineato come, nel calcolo delle emissioni di un veicolo, si dovesse tener conto del suo intero ciclo di vita, e non solo di quelle allo scarico, con particolarmente riferimento all’energia utilizzata per la sua produzione e per il riciclo delle batterie, in percentuale solo ridotta proveniente da fonti rinnovabili. "Adottando il criterio dal pozzo alla ruota", scrive l’Arpat, "si scopre che le auto a corrente non sono poi così pulite come si potrebbe pensare: è infatti noto che più le batterie che le alimentano sono grandi, più elevata è la loro impronta carbonica". L’Agenzia evidenzia come report autorevoli (in particolare quelli della Goldman Sachs) indichino quanto la produzione degli accumulatori sia concentrata oggi in Paesi come la Cina, la Corea del Sud e il Giappone, che basano il proprio mix energetico sui combustibili fossili. Per questo, sarebbe necessaria una tassazione dei beni in ingresso in Europa che tenesse conto della loro reale impronta carbonica, accompagnata da un protocollo riferito al life cycle assessment, cioè alle emissioni dell’intero ciclo di vita del veicolo.