Milano Area B - La farsa dei divieti: le diesel Euro 4 con Move-In oggi possono entrare... ma non circolare

Avete fatto montare la scatola telematica del sistema Move-In regionale sulla vostra diesel Euro 4 dotata di filtro antiparticolato, affrontando tutta la trafila, dalla complicata registrazione online al montaggio in officina, fino al pagamento dei 50 euro necessari per poter percorrere 2.000 miseri chilometri l’anno? Bene, non è servito a niente, perché da oggi e per qualche giorno non potete usare lo stesso la vostra auto. Tra le 8.30 e le 18.30, anche nell’Area B di Milano, alla quale, sulla carta, l’ormai celebre dispositivo vi consentirebbe, sia pure con moderazione, di accedere. E questo vale, oltre che nel capoluogo regionale, anche a Lodi, Cremona e relative province. Colpa del bel tempo dei giorni scorsi, che avrà permesso ai residenti di non patire troppo la mancata accensione degli impianti di riscaldamento, rimandata quest’anno di una settimana per le note ragioni energetiche, ma ha anche fatto scattare le limitazioni previste in caso di superamento per quattro giorni consecutivi delle soglie massime fissate per le sostanze inquinanti.

Dannate polveri. Il problema maggiore è costituito dal particolato: i 50 microgrammi stabiliti come livello di allarme sono stati superati (domenica, la media rilevata è stata di 69) per troppi giorni e questo fa scattare automaticamente le limitazioni di circolazione previste, questa volta, dalla Regione Lombardia e non dal Comune di Milano. Il paradosso è che, teoricamente, il guidatore di una diesel Euro 4 dotata di Move-In può passare impunemente davanti alle telecamere dell’Area B, salvo poi essere sanzionato dalla Polizia locale, se colto in movimento, per aver violato il divieto momentaneo di circolazione. Oltre ai danni subiti, la beffa.