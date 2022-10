Dolomiti - Spunta la "Ztl dei passi": dal 2024 in auto solo con prenotazione

La febbre delle Ztl non risparmia neppure la montagna: ai passi dolomitici più belli, dall’estate del 2024, si accederà soltanto su prenotazione. È il frutto del protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Veneto con i ministeri delle Infrastrutture e dell’Innovazione tecnologica e con le province autonome di Trento e Bolzano, con la provincia di Belluno e con una serie di Comuni dolomitici, che prevede l’obbligo - appunto - di una prenotazione online per poter percorrere con la propria auto (o moto) i valichi del Pordoi, di Campolongo, Gardena e Sella. Strade che diventeranno zone a traffico limitato a numero chiuso, raggiungibili soltanto se ci saranno posti disponibili nei parcheggi; i primi portali digitali saranno installati nel corso della prossima estate, per diventare operativi da quella successiva.

Obbiettivo Olimpiadi. Scopo del progetto è limitare le emissioni di CO2 nella zona alpina, che raggiungono picchi nei periodi di alta stagione, estiva e invernale. Secondo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, “l’obbiettivo è risolvere il problema senza pensare a una chiusura dei passi: le nuove tecnologie consentono di monitorare il traffico e programmarlo, iniziando dalla possibile prenotazione”. Il protocollo prevede, oltre alla regolazione della circolazione con sistemi digitali, la creazione di parcheggi d’interscambio, il rafforzamento del trasporto pubblico, l’incentivazione degli impianti di risalita e della “mobilità attiva”, con lo scopo di “migliorare la qualità della vita e l’esperienza turistica”. Il modello al quale ci si è ispirati è quello del Lago di Braies, travolto dalla popolarità dovuta all’ambientazione di una nota serie televisiva, per il quale l’amministrazione locale ha imposto una sorta di numero chiuso, correlato con l’esaurimenti dei posti disponibili nei parcheggi (circa 800), nella fascia oraria dalle 9.30 alle 16 e nel periodo compreso tra il 10 luglio e il 10 settembre (nessun limite, invece, è posto a chi vi arriva in autobus, in bicicletta o a piedi). Ma l’intenzione di Zaia e della Regione è anche quella di arrivale all’appuntamento con le Olimpiadi del 2026, ospitate da Cortina e Milano, “presentando modelli innovativi”. Che, come per le grandi città, con la bandiera della sostenibilità, si traducono essenzialmente in divieti e limitazioni all’inclusività.