Ricarica elettrica mobile - Il servizio di ricarica mobile E-Gap arriva anche a Brescia

Arriva anche a Brescia il servizio di ricarica mobile delle batterie E-Gap: da oggi, infatti, l’invio dei furgoni elettrici della società può essere richiesto tramite la relativa app per smartphone, permettendo di ripristinare a domicilio il livello energetico degli accumulatori della propria auto elettrica. La città si aggiunge a quelle in cui la società già operava, cioè Milano, Roma, Bologna e Torino in Italia e Parigi, Madrid e Monaco di Baviera all’estero. Fondata dall’attuale presidente e azionista di riferimento Eugenio de Blasio e dal ceo Daniele Camponeschi, E-Gap ha scelto la località lombarda perché il territorio regionale è il secondo, dietro il Trentino-Alto Adige, per immatricolazioni annuali di veicoli elettrici (8.223 auto nel 2022), con una quota del 16,7% del mercato nazionale. Inoltre, secondo i dati Aci, a Brescia le auto elettriche circolanti sono più che raddoppiate tra il 2020 e il 2021.

I programmi. Il piano industriale della società prevede, per il 2023, l’attivazione del servizio in altre realtà europee, in particolare Londra e Manchester in Gran Bretagna e Lisbona e Porto in Portogallo; seguiranno, nel prossimo futuro, altre località francesi (Lione, Bordeaux e Marsiglia), spagnole (Barcellona e Valencia), tedesche (Amburgo, Berlino e Francoforte), olandesi (Amsterdam) e greche (Atene). Nei prossimi mesi è inoltre programmato il lancio di nuovi prodotti dotati di tecnologia off-grid: sistemi di ricarica pubblici, cioè, che non dovranno essere allacciati alla rete locale del distributore di energia.