Oltre 60 mila: tante sono le persone che hanno sottoscritto la petizione online per chiedere al Comune di Roma di sospendere l’attuazione della limitazioni alla circolazione nella cosiddetta "Fascia verde" della capitale, previste a partire da novembre (i divieti riguarderanno le auto diesel Euro 4 e saranno estesi un anno dopo alle diesel Euro 5 e alle auto a benzina Euro 3). È stata, inoltre, indetta una manifestazione per mercoledì 10 maggio alle 17 in piazza del Campidoglio, per protestare con il piano di Ztl voluto dall’amministrazione. Dalla giunta del sindaco Gualtieri, nonostante la reazioni negativa anche dei municipi cittadini (nel IX, per esempio, è stata votata una mozione contraria dalla maggioranza PD), sono giunti segnali in direzione di una mitigazione del provvedimento, ma non del suo ritiro: l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha avviato un dialogo con le parti interessate e con la Regione Lazio, con l’obiettivo di definire le possibili deroghe al provvedimento che interessa 30 mila residenti e almeno 300 mila pendolari. I municipi chiedono anche interventi significativi di potenziamento del trasporto pubblico, giudicato in molte zone troppo carente.