Se non avete mai visto una Ferrari 365 GTB/4 Daytona dal vivo, non perdetevi la mostra “Rosso Fioravanti, le auto di un ingegnere a mano libera”, allestita al Museo nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli” di Torino (Mauto per brevità) dal 23 marzo al 16 settembre. L’esposizione temporanea è dedicata alla vita professionale e alle straordinarie vetture di Leonardo Fioravanti, e la Daytona – tra le icone assolute della storia dell’automobile – è sicuramente uno dei pezzi forti dell’evento. Potersela rimirare mentre ti ruota davanti su una pedana girevole, apprezzandone le proporzioni, la purezza delle linee e la straordinaria modernità del suo linguaggio, è un po’ – fatte le debite proporzioni – come contemplare il David di Michelangelo o un affresco di Giotto.

Faccia a faccia col Drake. Fioravanti la disegnò a soli 26 anni, da poco assunto alla Pininfarina, basandosi sul telaio della bellissima 275 GTB, presentata solo pochi mesi prima. Enzo Ferrari fu così colpito dagli sketch che ordinò subito un modello in scala 1:1. Una volta pronto, fu invitato a vederlo. Davanti alla maquette si rivolse non a Pininfarina, ma a quel giovane sconosciuto e gli chiese: “Ingegnere, è soddisfatto del suo lavoro?”. E Fioravanti - lo narra lui stesso - dovette dire di no, poiché la base meccanica aveva la carreggiata troppo stretta e le proporzioni del modello ne soffrivano. Al suggerimento, timidamente offerto da Fioravanti, di allargarla di qualche millimetro, il Drake rispose: “Va bene, la allarghiamo di sei… centimetri!”. A volte i capolavori nascono così.

Tanta fortuna. “Ho avuto sempre molta passione, una buona inclinazione per il disegno e molto occhio per le dimensioni, ma anche tanta, tanta fortuna”: sintetizza così - minimizzando il talento personale - la sua vita professionale consacrata all’automobile, Leonardo Fioravanti. Vita che la mostra ripercorre a partire dai bozzetti di macchine, ma anche di treni, aerei, navi, sommergibili, insomma qualsiasi cosa si muovesse, che il giovane Leonardo riproduceva sui fogli di carta che gli capitavano a tiro o a margine dei quaderni di scuola, fino alle concept car realizzate nella seconda fase della sua carriera, quando diede vita a uno studio di design indipendente.

Design con la D maiuscola. E qui la cosa più interessante non è tanto nel valore estetico di queste creazioni, ma nell’esplorazione di soluzioni inedite, ingegnose, complesse o straordinariamente semplici, ma a cui nessuno aveva pensato prima. Non a caso alle automobili nell’attività di Fioravanti si accompagna un gran numero di brevetti depositati, dal sistema di apertura del tetto della concept Vola del 2001, poi usato dalla Ferrari Superamerica del 2004, alle maniglie annegate nei montanti, oggi largamente diffuse. Insomma l’approccio seguito da Fioravanti è sempre stato funzionalista, o a tutto tondo, sposando la competenza dell’ingegnere progettista alla creatività dello stilista. In altre parole design nel senso più alto e completo del termine.

Una guida d’eccezione. La retrospettiva, curata dal direttore del Museo dell’Automobile, Rodolfo Gaffino Rossi, e dal giornalista Giosuè Boetto Cohen, ha una particolarità singolare: nei primi due mesi, ogni giovedì, si potrà visitare – su prenotazione – con un cicerone d’eccezione, lo stesso Leonardo Fioravanti, avendo così l’opportunità di ascoltare dalla viva voce di uno dei grandi personaggi del design italiano storie, aneddoti e approfondimenti sul materiale esposto. La visita con il designer è fissata alle ore 18 per una durata di un’ora. Gli orari di visita normali sono dalle 10 alle 14 il lunedì, dalle 14 alle 19 il martedì, dalle 10 alle 19 mercoledì, giovedì e domenica, e infine dalle 10 alle 21 venerdì e sabato. L’esposizione è inclusa nel prezzo d’ingresso al Museo (la visita alla sola mostra invece costa 2,50 euro).

Un percorso culturale. L’esposizione dedicata a Fioravanti rientra nell’intenso calendario di eventi e attività collaterali del Mauto che, in questi anni, si è proposto come attore dinamico della scena culturale piemontese. “Dopo le mostre celebrative degli anniversari dei grandi carrozzieri, Bertone, Touring, Zagato”, spiega il presidente del Museo, Benedetto Camerana, “abbiamo scelto di approfondire la nostra ricerca (…) indagando il processo creativo dei più grandi car designer. Questa nuova mostra dedicata a Fioravanti (…), particolarmente noto nel mondo per le sue creazioni del mito Ferrari (…) segue la monografia su Giugiaro e anticipa le prossime che verranno”. La prima, il prossimo ottobre, sarà su Marcello Gandini. Il papà della Miura.