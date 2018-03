Appuntamento dal 6 al 9 settembre 2018, per la prima edizione di Grand Basel, l’inedito Salone dedicato alle automobili di prestigio del passato, presente e futuro, caratterizzato dalla formula che unisce richiami al mondo dell’arte, del design e dell’architettura. L’organizzazione, d’altra parte, si avvale dell’esperienza e del successo di Art Basel, la fiera di arte contemporanea che dagli anni 70 a oggi è cresciuta fino a coinvolgere 300 gallerie di tutto il mondo e oltre 2.500 artisti (tanto che da anni, oltre all’appuntamento estivo a Basilea si è aggiunto quello invernale di Miami).

Dagli Usa alla Cina. Dopo l’evento di settembre, sono previste tappe che si susseguiranno nel corso dell’anno. Dalla Svizzera, infatti, Grand Basel si sposterà proprio in Florida, nella sua seconda sede naturale di Miami, per approdare poi a Hong Kong. “Grand Basel non è solamente un Salone dedicato alle automobili, ma punta a diventare l’evento di riferimento per un’audience internazionale di intenditori, esperti e collezionisti attenti e con elevate aspettative e risulta di interesse anche per coloro che hanno una raffinata propensione verso l’estetica, la tecnologia, l’arte e la cultura”, ha spiegato Mark Backé, Global director di Grand Basel e ideatore del progetto.

Grandi nomi presenti. Alla presentazione del concept, lo scorso settembre, erano stati annunciati quattro grandi nomi del design, non solo automobilistico, che sono confermati. Giorgetto Giugiaro parteciperà con la sua leggendaria Chevrolet Corvair Testudo del 1963, mentre un altro designer italiano del calibro di Andrea Zagato ha contribuito con la concept IsoRivolta Vision Gran Turismo, di recente protagonista anche sullo stand di Quattroruote al Salone di Ginevra. Altre ispirazioni arrivano dal designer olandese Rem Koolhaas, autore di una Lamborghini Countach rivisitata e ricomposta in superfici geometriche minimaliste con il metodo United Nude Lo Res, e dai progetti di riqualificazione urbana di Le Corbusier, oltre che da vetture mitiche come la Voisin C25 Aérodyne del 1935, la marca preferita del grande architetto svizzero.