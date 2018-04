Lutto nel mondo dell'auto

Si è spento all'età di 84 anni Bent Axel Schlesinger. Nato a Merano nel 1934, è stato per dodici anni (dal 1984 al 1996) presidente di Autogerma, poi diventata Volkwagen Group Italia.

Impresa da Guinness. Molto tempo prima di essere il numero uno della società, che allora aveva sede a Bologna, Schlesinger si fece notare per un raid passato alla storia. All'alba del giugno del 1964, quando era ancora responsabile dell'assistenza dell'Autogerma, attraversò lo Stretto di Messina a bordo di un Maggiolino anfibio, accompagnato dal capo degli ispettori Franz Kuen. I sette chilometri del braccio di mare furono percorsi in 38 minuti, due in meno di quelli che impiegava il traghetto. Impresa poi ripetuta altre due volte. La prima, solo otto giorni dopo, che gli consentì di entrare nel celebre Guinness dei primati.

La copertina di Quattroruote. La nostra rivista, per celebrare l'impresa, dedicò alla coppia Schlesinger-Kuen e al Maggiolino anfibio la copertina del numero di agosto del 1964. Ma il raid fu ripetuto anche una terza volta: per confermare la robustezza e affidabilità di questo modello VW, Schlesinger e Kuen effettuarono nuovamente la traversata dello Stretto di Messina, nell'estate del 1984, in occasione del ventesimo anniversario della loro storica impresa.

Alla famiglia di Bent Axel Schlesinger va il cordoglio della redazione di Quattroruote e di tutta l'Editoriale Domus.