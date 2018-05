Le sale del Museo dell'Automobile di Torino ospitano l'edizione 2018 di Face2Face with FCA. La manifestazione, promossa dal gruppo italo-americano, ha lo scopo di sostenere gli ingegneri di domani che partecipano alla tappa italiana della Formula Sae (Society of automotive engineers). La competizione è aperta agli studenti universitari che, suddivisi in team, hanno il compito di progettare, costruire e mettere in pista un'auto da competizione.

Appuntamento in pista. La 14esima edizione della Formula Sae Italy si svolgerà dall’11 al 15 luglio sul circuito di Varano de’ Melegari. Si sfideranno oltre sessanta studenti d'ingegneria (suddivisi in 15 squadre) provenienti da 14 Università: Politecnico di Bari, Università della Calabria, Università degli studi Federico II di Napoli, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Pisa, Università degli Studi di Padova, Alma Mater Studiorum – Università degli studi di Bologna, Politecnico di Milano, Università di Trento, Politecnico di Torino, Università La Sapienza, Università degli Studi di Padova, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Parma e Università di Brescia.

Il supporto di Fiat Chrysler Automobiles. Gli appuntamenti Face2Face con gli esperti di FCA sono progettati in modo da fornire il massimo supporto alle Università. Quest’anno le attività sono concentrate sulla preparazione delle presentazioni che i ragazzi dovranno effettuare a luglio: Business Plan, Engineering Design e Cost Analysis. Le valutazioni si basano su contenuto, organizzazione, illustrazione dei progetti e dei relativi costi nonché sull’abilità nel rispondere alle domande dei giudici. L’impegnativa giornata di lavori è alleggerita da un visita al Museo dell'Automobile e alle sue numerose vetture della collezione.