nuovoQuattroruote

La notizia del momento è la scomparsa improvvisa di Sergio Marchionne e la nomina dei suoi successori alla guida del gruppo FCA. Una doccia fredda, arrivata in redazione quando il fascicolo di agosto di Quattroruote era già andato in stampa. Un fatto di questa portata, però, non poteva essere ignorato e attendere il prossimo numero (dove comunque l'argomento sarà ampiamente trattato) era impensabile. Per questo, la redazione ha realizzato un'edizione speciale, che potrà essere scaricata gratuitamente a partire da domattina: 42 pagine con analisi, interviste esclusive e approfondimenti sul manager che non solo ha cambiato il gruppo, ma ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell'automotive, e sugli scenari che ora si aprono per Fiat Chrysler Automobiles.

