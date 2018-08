American Solar Challenge

Onda Solare ed Emilia 4 vincono la sfida Chiudi

Emilia 4, l’auto solare a quattro posti progettata e costruita dall’Università di Bologna, ha trionfato all’American Solar Challenge, competizione riservata a veicoli solari sviluppati dalle università di tutto il mondo. Alla vittoria, ottenuta lo scorso luglio, che premia il team italiano, unica squadra europea in gara, Quattroruote di settembre (in edicola dal 30 agosto) ha dedicato una pagina. Qui, in esclusiva, i componenti del team Onda Solare raccontano, giorno per giorno, come hanno costruito la loro impresa. Onda Solare ed Emilia 4 all’American Solar Challenge (parte I) Dopo mesi e mesi di preparazione, dopo il lungo viaggio da Bologna agli Stati Uniti, il team Onda Solare è pronto alla prima fase dell’American Solar Challenge. Che si chiama Formula Sun Grand Prix. Si tratta, in pratica, di una serie di test e prove (scrutineering) seguiti da giri in circuito (racing), il superamento dei quali è necessario per qualificarsi alla gara principale. Prima però di partecipare ai giri in pista, bisogna superare i test e ottenere i bollini verdi (green status). Ecco il diario di bordo del team Onda Solare, così come lo hanno scritto i componenti impegnati nella gara (ma dopo la revisione - a casa - di Filippo e Fiorenzo). Giorno per giorno, quasi ora per ora, racconta quella prima, lunga e difficile, settimana americana. Giovedì 5 luglio 2018 - Hastings (Nebraska) Arrivo al MotorSport Park Per partecipare all’American Solar Challenge bisogna superare il Formula Sun Grand Prix ad Hastings (verdi, estese coltivazioni di mais e uno stemma Ducati che ci fa pensare che non siamo i primi bolognesi a passare da queste parti). Abbiamo già avuto modo di fare conoscenza con le forze dell’ordine, fortunatamente senza problemi. Appena arrivati in circuito abbiamo discusso la nostra posizione sulla questione “green status”. Senza i bollini verdi non si può accedere allo scrutineering, in pratica il controllo della conformità della vettura al complesso regolamento. Si comincia con due briefing: uno di benvenuto e uno sulla sicurezza. Ci è stato chiesto di urlare il nostro motto. Ogni team ha avuto qualche minuto per prepararsi. Il nostro è: “Un-due-tre ma va là!”.

Venerdì 6 luglio - Formula Sun Grand Prix - primo giorno (scrutineering) Il nostro severo scrutineering inizia nel pomeriggio. Abbiamo osservato quello degli altri team, in particolare su meccanica e parti elettriche. Si respira il bellissimo clima già sperimentato nelle precedenti gare solari a cui abbiamo partecipato. Aria carica di fotoni. Tanta condivisione. Tante soluzioni tecniche per una mobilità a zero emissioni. Arriva il rappresentante per l’America del nostro partner Cms (uno dei nostri numerosi sponsor senza i quali tutto questo non sarebbe possibile), Christopher Nesbit, che ha realizzato sul circuito un video con un drone e ci seguirà nei primi giorni di gara. Condiviso cena tutti insieme con delle bruschette! Sabato 7 luglio - FSGP - secondo giorno (scrutineering) Scrutineering in corso. La tensione elettrica del team? Non misurabile, sicuramente fuori norma… Scrutineering parte elettrica: superato, con i complimenti per il lavoro dei nostri “elettrici”. Domenica 8 luglio - FSGP - terzo giorno (scrutineering) Le gomme Michelin non passano lo scrutineering. Ci stiamo lavorando. Sono accettabili, invece, le Bridgestone e le Schwalbe. Alle 13 (ora locale), abbiamo fatto un capolavoro di prove di uscita dal veicolo, meglio di certi challenger... (abbiamo i video). Luci e visibilità perfette. Ai giudici è piaciuta l’idea delle finestre sul tetto. Lorenzo, Ruggero (il presidente dell’associazione Onda Solare e pilota storico che ha corso in tutti i continenti. Il nostro team è l’unico ad avere gareggiato in Europa, nelle due Americhe, in Asia, Africa e Oceania) e un paio di Marco (in tutto nel team ce ne sono quattro, tre meccanici e un elettrico, ve li presenteremo più avanti) stanno lavorando di fronte ai giudici per l’incollaggio dei dadi. Rimane da fare un lavoretto con il freno di stazionamento ma Marco S. è tranquillo. Per le Michelin c’è da lavorare sulla distribuzione dei pesi. Anche gli elettrici stanno sistemando alcune cose. Ripasseremo dai test. Siamo fiduciosi. Attorno alle 22, batterie e sistema di sicurezza elettrica sono approvati, piombati, sigillati! L’ansia comincia a calare. Lunedì 9 luglio - FSGP - quarto giorno (scrutineering) Per oggi, la parte dinamica NON è stata superata. Ci aspetta molto lavoro. Supereremo anche questa! Effettuato lo spurgo freni, alle 16 siamo pronti ad affrontare il test dinamico. Attorno alle 20 superiamo le prove di frenata. Alle 21.30 quelle di inversione a U e gimkana a 8. Non rimane che lo slalom. Aspettiamo in coda. Superare i test dinamici non è né facile né banale. Dobbiamo ancora passare un po’ di prove, ma ci riusciremo. Inoltre vogliamo trasformare i bollini gialli (prove da ripetere) in bollini verdi (superate).

Martedì 10 luglio - FSGP - quinto giorno (racing) Siamo tutti verdi (nel senso dei green status), tranne dinamica e supporto veicolo. Tutti i dieci bollini diventano verdi o blu nel primo pomeriggio. Ovvero, siamo ammessi alla FSGP, passaggio obbligato per accedere alla gara “vera”: l’American Solar Challenge! Attorno alle 17 abbiamo già fatto 7 giri. L’idea è di continuare fino ad almeno 24. Dopo un’ora, siamo a 14 giri con quattro persone. Ruggero si qualifica come pilota alle 18.54. Poi, cambio gomme. Pit stop. Cambio equipaggio. Il pit stop è stato un successo: abbiamo cambiato gomme, pilota e un passeggero in 19 minuti. Inoltre tutti gli elettrici hanno lavorato sulla vettura. Per essere il nostro primo pit stop è un gran risultato: nessun intoppo! Alle 20 e 29, dopo i 40 giri previsti, anche Morena si qualifica come pilota. 21.39: altro cambio pilota, altri 24 giri. Guida Marco F. Alle 23 ci siamo fermati per qualche problema, stiamo lavorando per risolverlo, ritornare in pista e qualificarlo. La giornata in pista si conclude con 77 giri completati e tre piloti su quattro qualificati. Domani faremo i giri rimanenti per qualificare il quarto pilota e altri 24 giri per essere ammessi all’ASC. Piloti, passeggeri e vettura si sono comportati molto bene. Piccoli inconvenienti, risolti però in breve tempo. Questa sera-notte tutti al lavoro, domattina si ricomincia a girare in pista. Mercoledì 11 luglio - FSGP - sesto giorno (racing) Gli elettrici hanno dormito solo un paio d’ore: pannello già in posizione al sole dalle 6 di stamattina per la ricarica. Verso le 9 entriamo in pista per accumulare giri. E gireremo, almeno speriamo, sino alle 17. Emilia 4 appare sensibilmente migliorata rispetto a ieri, grazie al lavoro della nottata. Giriamo fluidi e regolari. L’obiettivo è quello di accumulare i 24 giri per qualificare Marco B. e poi finire quelli necessari per qualificarci come team. Ore 17.47: Marco ha appena terminato il 24° giro, anche lui qualificato! Tutti i piloti di Emilia 4 sono qualificati! Però, al momento mancano 16 giri per passare all’American Solar Challenge. Continuiamo a girare con questo obiettivo.