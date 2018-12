Il 3 gennaio 2019 all'interno del Museo Ferrari di Maranello sarà inaugurata la mostra Michael 50 dedicata al sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher. La data scelta per l'apertura dell'esposizione temporanea non è affatto casuale: coinciderà infatti con il cinquantesimo compleanno del pilota tedesco.

Il ferrarista più vincente di sempre. In undici stagioni, dal 1996 al 2006, Schumacher ha conquistato ben cinque titoli piloti consecutivi (2000-2004) e sei campionati costruttori: ciò lo ha reso il pilota più vincente dell'intera storia del Cavallino Rampante. La mostra, organizzata in collaborazione con la Fondazione Keep Fighting, ripercorrerà le varie stagioni corse in Formula 1 e mostrerà al pubblico il contributo che Schumacher ha dato per lo sviluppo delle vetture stradali del marchio di Maranello.