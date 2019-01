Anche quest'anno al Quattroruote Day sarà consegnato il Premio Gianni Mazzocchi 2019: un riconoscimento prestigioso, istituito nel 2011 per onorare la memoria del fondatore di Quattroruote, scomparso nel 1984. Il premio viene assegnato da Quattroruote a figure che si siano particolarmente distinte nel mondo dell’auto per il loro spirito innovatore o per l’impegno profuso in nome degli automobilisti.

Dagli Usa a Vairano. Primo protagonista a ricevere il premio, realizzato ogni anno da un artista e in qualche modo ispirato al mondo dell’auto, è stato l’avvocato americano Ralph Nader. Paladino della difesa dei diritti dei consumatori, Nader, che è stato anche candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è conosciuto per aver consacrato gran parte della propria carriera, in particolare negli anni 60, alla ricerca di soluzioni a tutela della sicurezza degli automobilisti, finendo per scontrarsi con i grandi costruttori, rispetto ai quali, alla fine, ha avuto la meglio. Se, oggi, tutte le auto sono più sicure, parte del merito è dunque anche sua.

Dalle corse all’ibrido. L’albo d’oro del Premio Mazzocchi comprende personalità di spicco del mondo delle corse, come John Barnard, Giampaolo Dallara e, per certi aspetti, anche Luca Cordero di Montezemolo, il cui contributo alla leggenda sportiva della Ferrari non è certo stato irrilevante. Al loro fianco troviamo giganti del design come Giorgetto Giugiaro, innovatori come Takeshi Uchiyamada, padre della prima auto ibrida della storia, la Toyota Prius, e custodi della tutela degli automobilisti come Lotta Jakobsson, responsabile della sicurezza della Volvo e, in particolare, della protezione delle future mamme in viaggio. L'ultima edizione ha visto premiata la dinastia Suzuki, da quasi 120 anni al vertice della Casa fondata dal patriarca Michio. Il riconoscimento è stato conferito a Osamu Suzuki, rappresentate della quarta generazione della famiglia, 88 anni, chairman, ed è stato ritirato dal figlio Toshihiro, presidente, ceo e coo della Casa di Hamamtsu.

L’albo d’oro del Premio Gianni Mazzocchi

2011 Ralph Nader

2012 John Barnard

2013 Giorgetto Giugiaro

2014 Takeshi Uchiyamada

2015 Lotta Jakobsson

2016 Luca Cordero di Montezemolo

2017 Giampaolo Dallara

2018 Osamu Suzuki