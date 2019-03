Il Museo Enzo Ferrari di Modena, tra i migliori poli espositivi dedicati al mondo dell’auto, celebra alcune tra le vetture più eleganti di Maranello con la mostra "Capolavori senza tempo": la rassegna, appena inaugurata, espone alcune gran turismo e supercar che, per le forme iconiche e la raffinatezza stilistica, hanno segnato il design di un’epoca, nel settore delle quattro ruote e non solo.

Indietro nel tempo. Tra i gioielli dell'iniziativa spiccano due splendide vetture del secondo dopoguerra, come la 166 Inter del 1948, la prima Ferrari non pensata per le corse, e la 750 Monza del 1954. Vengono poi mostrate la 250 California del 1957, la meravigliosa spider voluta dall'importatore Luigi Chinetti per gli Usa (la 250 GTO del 1962, l'ultima Rossa da corsa a motore anteriore) e la 365 GTS4 del 1969.

Auto moderne. Tra le Ferrari più recenti, ci sono la California del 2008, la shooting brake GTC4Lusso del 2016 e la barchetta monoposto Monza SP1, ispirata ad analoghi modelli degli anni '50 e presentata nel 2018 insieme alla due posti SP2: le due vetture hanno inaugurato il programma “Icona”, una serie di auto in edizione limitata ispirate ai modelli più iconici di Maranello. I gioielli esposti vengono mostrati con indimenticabili prodotti di altri settori industriali e del design, nonché con immagini di alcune grandi celebrità dello spettacolo, per completare una rassegna cronologica che sottolinea l’importanza di stilemi e simboli di ogni epoca.