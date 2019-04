Dal 5 al 14 aprile la Carrozzeria Castagna metterà all'asta su Catawiki la Fiat 500 WoodyWagon, una one-off realizzata nel 2008 sul telaio 003 del cinquino moderno. Il ricavato servirà per finanziare una pubblicazione di circa 800 pagine sui 170 anni di storia dell'atelier milanese, la cui fondazione risale al 1849. Il valore di partenza stimato per questo modello unico è di 43.000 euro.

Ispirata alla Topolino Giardiniera Legno. Oltre al particolare numero di serie da collezione, questo modello dispone anche di molte altre particolarità. Per iniziare, la WoodyWagon è la prima Fiat 500 moderna a trazione integrale mai realizzata: i progettisti hanno impiegato componenti meccanici derivati dalla Panda 4x4 e per questo motivo l'auto è stata anche rialzata da terra. La carrozzeria wagon creata dai designer meneghini è di fibra di carbonio e dispone di una finitura Grigio Mimesi con tetto giallo zafferano e modanature di legno fossile con sfondo bianco-azzurro. Questi elementi estetici sono ispirati alla Fiat Topolino Giardiniera Legno della fine degli anni quaranta. La one-off dispone inoltre di paraurti specifici con protezioni d'acciaio raccordate con i passaruota allargati, oltre che di rivestimenti interni di cuoio marrone, fibra naturale e Alcantara abbinati a inserti di legno per il tunnel centrale e la plancia. La realizzazione della WoodyWagon ha richiesto più di otto mesi di lavoro.

All'incanto anche altri oggetti unici. Dal 12 al 21 aprile la Carrozzeria Castagna metterà all'asta anche dei cimeli storici di alcune delle più note marche italiane di auto e moto. I vari oggetti saranno raccolti in piccole aste con temi bisettimanali che permetteranno agli appassionati di acquistare fotografie e documentazioni storiche oltre che modelli reali e in scala. Anche in questo caso il ricavato verrà impiegato per la realizzazione del libro sulla storia del carrozziere italiano.