Fuori dalle città italiane, grandi o medie, c’è tutto un mondo da scoprire. Fatto di borghi medievali, castelli e fortezze, antiche pievi e ponti secolari, ma anche di parchi naturali, estese campagne, bacini fluviali. Un mondo meraviglioso, che Quattroruote v’invita a scoprire con Q Maps-100 idee per un viaggio in auto 2019 . Un’edizione completamente nuova, allegata a richiesta al numero di maggio della rivista, basata proprio su questo concetto: una volta visitata una città, prendete l’auto, vostra o a noleggio, e andate alla scoperta di tutto quanto sta intorno. Che cosa scoprire ve lo rivelano i 100 itinerari che vi suggeriamo, in un volume di 288 pagine arricchito coi contributi di altre testate della nostra casa editrice e ralizzato con la collaborazione della Jeep .

Memorie sabaude. Il Canavese è protagonista di questo itinerario, che fa parte del volume Q Maps-100 idee per un viaggio in auto, allegato a richiesta al numero di maggio di Quattroruote, e che abbiamo percorso per voi a bordo di una Jeep Wrangler Rubicon. Si lascia Torino con l’autostrada A5 per raggiungere Masino e il suo castello con la s.p. 84, che sfiora il Lago di Candia. Si passa poi da Azeglio, si costeggia un altro lago, quello di Viverone, e si fa rotta su Ivrea, cittadina che merita una sosta per il suo mix di antico e moderno. Il primo è costituito dalle vie centrali, dal Duomo e dal Teatro Giacosa; il secondo è rappresentato dal Museo dell’architettura moderna, sette stazioni sparse in due chilometri che illustrano le realizzazioni dell’Olivetti, gloria industriale della città. Tappe successive sono il castello di Parella, oggi, e Castellamonte, con la sua Rotonda Antonelliana; punto di arrivo è, invece, Agliè, che spicca per due attrazioni degne di nota. S’inizia con la Villa il Meleto, dove trascorreva le sue vacanze lo scrittore Guido Gozzano, e si finisce con il castello, residenza sabauda che fa parte dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Una sontuosa dimora decorata con affreschi e stucchi del ’600 e del ’700, circondata da un parco spettacolare.