Fuori dalle città italiane, grandi o medie, c’è tutto un mondo da scoprire. Fatto di borghi medievali, castelli e fortezze, antiche pievi e ponti secolari, ma anche di parchi naturali, estese campagne, bacini fluviali. Un mondo meraviglioso, che Quattroruote v’invita a scoprire con Q Maps-100 idee per un viaggio in auto 2019 . Un’edizione completamente nuova, allegata a richiesta al numero di maggio della rivista, basata proprio su questo concetto: una volta visitata una città, prendete l’auto, vostra o a noleggio, e andate alla scoperta di tutto quanto sta intorno. Che cosa scoprire ve lo rivelano i 100 itinerari che vi suggeriamo, in un volume di 288 pagine arricchito coi contributi di altre testate della nostra casa editrice e ralizzato con la collaborazione della Jeep .

Tra abbazie e moschee. La Toscana più classica e quella meno scontata sono le protagoniste di questo itinerario, che fa parte di quelli di Q Maps-100 idee per un viaggio in auto, volume allegato a richiesta al numero di maggio di Quattroruote e che abbiamo effettuato per voi a bordo di una Jeep Cherokee Overland. Usciti da Siena si percorre la s.r. 2, conosciuta anche come via Cassia, fino a raggiungere Monteriggioni, uno dei borghi medievali meglio conservati d’Italia, sui cui camminamenti bisogna passeggiare per godere di una vista fantastica sulle colline circostanti. Da Monteriggioni si prosegue fino a raggiungere l’abbazia dei Santi Salvatore e Cirino, gioiello dell’XI secolo, e poi Colle Val d’Elsa, capitale mondiale della produzione vetraria. Lì, oltre al Duomo e alla Casa Torre, ci si potrà soffermare, come consiglia la redazione di Domus, sulla moderna moschea Al-Redwan, il cui minareto è costruito in cristallo. Infine, la s.p. 36 ci porterà a San Gimignano, la Manhattan del Medioevo, come dimostrano le 13 torri sopravvissute delle 70 esistenti all’epoca del massimo splendore della cittadina.