nuovoQuattroruote

Il numero di maggio di Quattroruote vi aspetta in edicola dal 26 aprile ed è già disponibile in edizione digitale . Come di consueto, vi offriamo un menu ricco di novità, anteprime, inchieste, prove su strada e impressioni di guida. Questo mese, a 5 euro in più, è disponibile a richiesta l'allegato QMaps , con cento itinerari inediti alla scoperta dell'Italia e dei suoi capolavori. Il quarto volume della collana Made by Italy , dedicata ai brand automobilistici nazionali, ha per protagonista la Maserati, con una raccolta degli articoli più significativi che hanno proposto anticipazioni, prove su strada, test di durata, aneddoti e curiosità: può essere richiesto a 4,90 euro in più. Oppure, con 1,50 euro oltre al prezzo della rivista, si può avere l'ultimo fascicolo di Dueruote.

Prove e impressioni di guida. La copertina di maggio è dedicata alla Volkswagen T-Cross, protagonista di un'approfondita prova su strada. Al vaglio del Centro prove di Vairano sono state sottoposte anche la Ferrari 488 Pista, la Range Rover Evoque, la Toyota Corolla, la Kia e-Niro e la Ford Edge. Seguono le impressioni di guida di Skoda Scala, Chrysler Pacifica, Subaru XV e-Boxer, Renault Scénic e Bentley Continental GT.

Attualità e inchieste. Ambite a un posto di lavoro nel mondo dell’auto? Quattroruote di maggio ve ne propone oltre 22.000: tante sono le offerte selezionate tra quelle delle Case e quelle di altri protagonisti del mondo automotive, dai produttori di componenti ai fornitori di servizi. E non mancano le posizioni aperte anche in Formula 1, Ferrari compresa. A questo, abbiamo aggiunto i consigli di quattro esperti sui percorsi di studio più adatti per chi deve ancora orientare le proprie scelte. Scelte che sono ben chiare, invece, ai fleet manager di molte aziende, che testimoniano come l’opzione degli Adas sia diventata irrinunciabile per gran parte delle vetture utilizzate per lavoro. Dove poi andare con queste auto, se sono elettriche, ve lo rivela Quattroruote con un'inchiesta singolare: forti dell’equivoco generato nei mesi scorsi dalla legge di Stabilità, abbiamo violato con una vettura a batterie le aree pedonali di Milano, Bologna e Genova, senza venire fermati dalle forze dell’ordine. Infine, il tema delle infrastrutture: vi raccontiamo nei dettagli come sarà il nuovo viadotto di Genova, costruito dal consorzio tra Salini-Impregilo e Fincantieri al posto del crollato Ponte Morandi.

Anteprime e autonotizie. Sua maestà la Volkswagen Golf è pronta al debutto a fine anno, nell'ottava interpretazione del mito scaturito 45 anni fa dalla matita di Giorgetto Giugiaro. E, come è logico, si guadagna il posto d’onore nelle anteprime del mese. La tedescaè seguita dalla Renault Captur, che, alla seconda generazione, è già un piccolo classico. Thomas Ulbrich, capo della divisione E-Mobility del gruppo Volkswagen, ci racconta perché è convinto che i veicoli a emissioni zero ammonteranno al 40% delle vendite del 2030. Ma i motori a combustione non spariranno, sia benzina sia diesel: entrambi saranno nella gamma della Mercedes GLB, la Suv che mancava a Stoccarda. Realizzata sulla piattaforma della nuova Classe A, la vettura ha riservato una sorpresa a chi la credeva compatta: è solo 3 centimetri più corta di una GLC. Altra Suv, altra marca, altra svolta, la Ford Kuga cambia tutto: proporzioni, aspetto e motorizzazioni (con ben tre ibridi). Tutto ciò in attesa di un modello che rispolvera un nome Ford degli anni '90, la Puma. L’auto che lo portava era una piccola coupé; questa, segno dei tempi, una crossover.

Allegato QMaps. Fuori dalle città italiane, grandi o medie, c’è tutto un mondo da scoprire. Fatto di borghi medievali, castelli e fortezze, antiche pievi e ponti secolari, ma anche di parchi naturali, estese campagne, bacini fluviali. Un mondo meraviglioso, che Quattroruote v’invita a scoprire con Q Maps-100 idee per un viaggio in auto 2019. Un’edizione completamente nuova, allegata a richiesta al numero di maggio della rivista, basata proprio su questo concetto: una volta visitata una città, prendete l’auto, vostra o a noleggio, e andate alla scoperta di tutto quanto sta intorno. Che cosa scoprire ve lo rivelano i 100 itinerari che vi suggeriamo, in un volume di 288 pagine arricchito coi contributi di altre testate della nostra casa editrice (Il Cucchiaio d'Argento, Domus, Ruoteclassiche, Meridiani Montagne) e realizzato con la collaborazione della Jeep.

Come richiedere allegati e dossier. Chi è già abbonato a Quattroruote può richiedere gli allegati e i dossier inviando una email a uf.vendite@edidomus.it, telefonando al numero 800-001199 (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 20, sabato dalle 8.45 alle 13) oppure inviando un fax allo 0292856110 o allo 020221119589.