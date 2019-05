Si chiama "Hollywood Dream Machines: Vehicles of science fiction and fantasy" ed è la mostra inaugurata dal Petersen Automotive Museum di Los Angeles, uno dei più interessanti musei dell’auto del mondo (nonché uno degli edifici più caratteristici della California). In programma fino al 15 marzo 2020, la rassegna è la più ricca esposizione dedicata alle automobili e agli altri veicoli dei film e serie tv di fantasia: i mezzi ammirabili dal vivo sono ben 53, buona parte dei quali presenti in questa galleria di immagini, che pubblichiamo su gentile concessione del polo museale.

Le auto. Dalla mitica DeLorean di Ritorno al Futuro alle più famose auto volanti del cinema, come quelle di Blade Runner e Star Wars, passando per vetture di pellicole recenti come il Maggiolino di Bumblebee, la Lexus LC 500 di Black Panther e le più famose Batmobili, non mancano esemplari tratti da film di fama planetaria. Ma anche da serie tv, come la notissima Kitt di Supercar, mitologica auto da telefilm. "Trovandoci nel cuore dell'industria dell'intrattenimento di Hollywood e Los Angeles, siamo entusiasti di poter mostrare queste icone del cinema", ha spiegatoTerry L. Karges, direttore esecutivo del museo Petersen. "Vedere dal vivo questi pezzi di storia offre davvero una prospettiva diversa rispetto alla loro visione sul grande schermo". Per molti, la gallery è anche un bell'amarcord.