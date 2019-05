La seconda giornata della Mille Miglia ha preso il via questa mattina, con la partenza delle vetture da Cervia - Milano Marittima alle 6.15 alla volta di Roma, dove la prima auto è attesa in serata alle 20.30 per la consueta passerella di fine tappa in via Veneto.

Il percorso di oggi. Prima di arrivare nella capitale da via Salaria, le auto storiche avranno già toccato in questa seconda giornata della Mille Miglia 2019 le località di Cesenatico e Gambettola in Emilia Romagna, Urbino, Corinaldo, Senigallia e Fabriano nelle Marche, dove hanno trovato ristoro alle 13 presso il loggiato di San Francesco, ma anche Assisi, Perugia e Terni in Umbria, nonché Rieti nel Lazio.

La giornata di domani. Arrivata al giro di Boa, la Freccia Rossa riprenderà il suo viaggio alle 6.30 di domani, 17 maggio, per risalire la penisola passando per i laghi di Vico e di Viterbo, toccare poi Radicofani, Castiglione d’Orcia, Siena, Vinci e Montecatini, ma anche Pistoia, Firenze e attraversare il Passo della Futa e quello della Raticosa fino a Bologna, dove le vetture saranno attese a partire dalle 21.30.

La classifica. Ricordiamo che alla partenza di questa mattina guidava la classifica il duo composto da Andrea Vesco e Andrea Guerini del team Villa Trasqua, in gara con un’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 (13833 punti). Seguivano poi Giovanni Moceri e Daniele Bonetti del team Alfa Romeo con una 6C 1500 SS del 1928 (13465 punti) e Juan Tonconogy e Barbara Ruffini con una Bugatti Type 40 del 1927 (13189 punti).