A Cernobbio, sulle rive del Lago di Como, ha preso il via la novantesima edizione del Concorso d'Eleganza. I cancelli del Grand Hotel Villa d'Este si sono aperti poco dopo le nove, lasciando entrare una lunga fila visitatori, venuti da tutto il mondo per ammirare da vicino le automobili più rare e belle in circolazione. Una gioia per gli occhi, come sempre, ma non solo. Quest'anno, infatti, si celebra il sound dei motori, una caratteristica che rientra nel giudizio della giuria: il tema dell'evento, infatti, è "The Symphony of Engines". In tutto, le concorrenti sono una cinquantina, costruite tra il 1914 e il 1988 e suddivise in otto classi. Immancabile, poi, è la categoria dei prototipi, in linea con la tradizione della kermesse, nata nel lontano 1929 per presentare le novità automobilistiche dell'epoca. Quest'anno le concept car partecipanti sono cinque, esposte come di consueto all'ingresso. Ieri la BMW, che da vent'anni organizza l'evento e festeggia il novantesimo anniversario della produzione di auto - ha giocato d'anticip: la Casa di Monaco ha infatti rivelato in anteprima assoluta la Garmisch, concept d'antan disegnata da Marcello Gandini per Bertone, mostrata al Salone di Ginevra nel 1970 e mai prodotta. Ma ora spazio alle altre meraviglie