Alla quinta edizione di Parco Valentino, che si presenta come la più ricca di sempre, non mancherà uno stand di Quattroruote. Quello che è diventato di fatto il nuovo Salone dell'Auto di Torino, in programma dal 19 al 23 giugno, al quale parteciperanno quasi tutti i marchi automobilistici attivi in Italia, è sempre più un evento di grandissimo interesse per gli appassionati di motori, che nelle cinque giornate della manifestazione possono partecipare gratuitamente a eventi, parate e raduni (per ricevere un biglietto elettronico basta iscriversi sul sito dedicato che permette anche di usufruire di riduzioni per alcuni musei di Torino e di sconti Trenitalia).

Tre simulatori. Grazie alla partnership con DrivingItalia.NET, la più importante e seguita community di appassionati di simulatori di guida, e Driving Simulation Center, brand di servizi dedicati agli appassionati della guida virtuale, Quattroruote metterà a disposizione dei visitatori tre simulatori dinamici professionali a bordo dei quali cimentarsi in hot lap a tutta velocità. Oltre ai giri liberi gratuiti, che consentiranno un primo approccio con il mondo del simracing, gli appassionati potranno scegliere di essere affiancati da coach esperti, in turni dedicati da 15 minuti, per cogliere i segreti della guida in pista e migliorare la propria perfomance. Un training di qualità, gestito dal Driving Simulation Center di Torino, con la sottoscrizione della tessera GEC da 5€, per poter entrare a pieno titolo nel mondo dell’esport e sfidare i più agguerriti virtual drivers. Tra qualche giorno gli utenti registrati di quattroruote.it avranno l’opportunità esclusiva di testare le proprie capacità online e di prepararsi al meglio per l’occasione.