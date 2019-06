Cinque giorni intensi, dedicati alla passione per i motori. È partita la quinta edizione del Parco Valentino, il salone dell'auto diffuso, al quale sono attesi quest’anno 600 mila visitatori. Fino a domenica 23 giugno Torino torna protagonista con gli stand all'interno del Valentino, nei quali non mancano numerose anteprime nazionali, e con tante iniziative, statiche e dinamiche, nei luoghi più importanti della città (qui il calendario). Un programma densissimo di eventi, che animeranno Torino di giorno e di notte.

Ingresso gratuito. Si può accedere gratuitamente al parco, dove sono presenti gli stand delle Case, e agli altri eventi previsti nelle piazze di Torino, senza esibire alcun titolo, mentre è invece necessario il biglietto elettronico gratuito per i numerosi appuntamenti presso la corte del Castello del Valentino. Con il ticket, inoltre, si può ottenere uno sconto del 30% sui biglietti Trenitalia (Frecce e Intercity) per raggiungere la città, nonché riduzioni presso i principali poli museali, come il Museo dell’Automobile (la collezione) e quello Egizio, ma anche hotel ed esercizi commerciali. Per ottenere il biglietto gratuito, da esibire in formato cartaceo o digitale, va compilato il form online, con la possibilità di indicare fino a un massimo di cinque accompagnatori. Per i minori di anni 13 non è necessario alcun titolo d’accesso.

I marchi e gli ingressi. Sono ben 54 i marchi automotive presenti al Parco del Valentino: ci sono brand generalisti o premium, da Abarth a Volkswagen, ma anche costruttori di lusso come Porsche, Pagani, Bugatti, Lamborghini, McLaren e Aston Martin e atelier-produttori come Italdesign, Automobili Pininfarina e Mole Costruzione Artigianale. L’area espositiva è accessibile liberamente tutti i giorni, dalle ore 10 alle 24, varcando uno dei quattro ingressi dedicati ad altrettante leggende del motorsport: Ascari e Villoresi, in corso Massimo d’Azeglio, Nuvolari, all’Arco di Trionfo, e Farina, in viale Stefano Turr. Sportive e supercar. Tra i modelli a più alto impatto emozionale ci sono la McLaren GT, qui esposta in anteprima nazionale, la Ford GT, la Pagani Huayra one-off, la Bugatti Divo, la Ferrari 488 Pista e l’Aston Martin Vantage, ma anche la Italdesign DaVinci e la Mole Costruzione Artigianale Almas. Non mancano inoltre la Bentley Continental GT Convertible, la BMW M850i Cabrio, la Chevrolet Corvette C7 Stingray e le Porsche 718 Cayman GTS, 992 4S Cabrio e Cayenne Coupé. Ci saranno anche le elettriche ad alte prestazioni Pininfarina Automobili Battista e Spice-X SX1 F. Le altre auto. Tra le novità, sono presenti al Parco Valentino le concept Alfa Romeo Tonale e Fiat Centoventi, svelate a Ginevra. FCA presenta per la prima volta in Italia le Renegade e Compass in versione Plug-in mentre la Renault espone qui la nuova generazione della Clio. Peugeot mette in mostra la 508 SW Plug-in Hybrid e l’Ovale Blu la Ford Ranger Raptor, altra anteprima nazionale, al pari della Skoda Superb iV plug-in, anch’essa presente nella città sabauda. Tra le Suv, anche la Mazda CX-30 viene mostrata per la prima volta in Italia, mentre numerose sono le anteprime elettriche: oltre a quelle ad alte prestazioni, si segnalano la Volkswagen ID.3 1st e la DR dr3 Ev. Ci siamo anche noi. Non manca all’appello lo stand di Quattroruote che, in collaborazione con DrivingItalia.NET e Driving Simulation Center, mette a disposizione tre simulatori dinamici con i quali i visitatori possono cimentarsi in giri liberi gratuiti o in sessioni di guida da 15 minuti affiancati da istruttori esperti. Al Valentino ci saranno inoltre gli stand dell’Esercito e quello dell’Arma dei Carabinieri, che espone l’Alfa Romeo Giulia con le livree d’ordinanza.

Apertura autonoma. La cerimonia di inaugurazione ha preso il via con il taglio del nastro da parte degli organizzatori, avvenuto con il passaggio di un'auto autonoma. L’evento clou della giornata è atteso per le 20, quando la Formula 1 Parade - alla quale prenderanno parte monoposto come la Ferrari Formula 1 126 C del 1984, la March 761 del 1976, le Tecno PA 123/3 del 1972 e PA 123B del 1973, la Cooper-BRM del 1968 e la Surtees F5000 del 1971 – sfilerà tra via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello. Subito dopo, non mancheranno la passerella delle altre regine del motorsport, come la Lamborghini Huracán GT3, la Journalist Parade, che vede la partecipazione di giornalisti e automotive al volante delle proprie auto, e la Supercar Parade, prevista per 20.30, con 300 bolidi.

Omaggio a Tjaarda. La giornata di giovedì è dedicata a Tom Tjaarda. Nel cortile del Circolo del design, in via San Francesco da Paola, sono ospitate tre auto disegnate dal maestro statunintense scomparso nel 2017, a cui è dedicata una conferenza, in programma alle 18.30. La serata è invece all’insegna dello Scorpione: le vetture Abarth si sono date appuntamento alle 19 in piazza Vittorio Veneto, dove rimarranno in mostra fino alle 24 per festeggiare i 70 anni del marchio. Venerdì. Dalle 11 alle 15 del 21 giugno, nel cortile del Castello Valentino, i lancisti potranno ammirare le vetture che prendono parte al tour Lancia Club – Dalle Langhe al Valentino. Alle 18 i viali del parco verranno percorsi dalla Fanfara Taurinense, mentre a partire dalle 19, sempre nel cortile del Castello, i designer dei tanti centri stile italiani si incontreranno con le loro auto d’epoca. Piazza Vittorio Veneto, a partire dalle 18, verrà animata dalle vetture della 124a rievocazione storica della Torino-Asti-Torino, la più antica corsa di auto a motore.