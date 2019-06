Coppa America 2021

La potenza è nulla senza controllo. Lo storico claim della Pirelli si adatta più che mai ai nuovi monoscafi AC75 con foil gemelli della prossima America’s Cup. Barche volanti, capaci di stringere 25 gradi al vento e di superare i 40 nodi. Mostri marini da governare al millimetro, tra turbolenze aerodinamiche e forze contrastanti. Formula 1 del mare, dopo la Formula 1 terrestre. La Casa della P lunga è partner al 50% con Prada del progetto Luna Rossa, il team che da vent’anni è portacolori italiano nei challenge della più antica competizione velica. Pirelli è anche main sponsor e contribuirà fornendo tecnologie avanzate. La 36esima edizione della Coppa America partirà nel gennaio 2021 nelle acque di Auckland: dopo il turno degli sfidanti per la Prada Cup (la ex Louis Vitton Cup), il vincitore affronterà il defender del Royal New Zealand yacht club. Il Team Luna Rossa è stato presentato oggi a Mondello (Palermo) sotto le insegne del Circolo della vela Sicilia. La base operativa è a Cagliari, il team director e skipper è Max Sirena, con tanti personaggi di rilievo della vela, da James Spithill a Vasco Vascotto. Il varo del primo monoscafo è in calendario il 25 agosto.

Tronchetti: Una sfida tutta italiana. “Tecnologia e passione sono le chiavi del successo”, ha detto Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli. “Questa avventura sta portando a qualcosa di straordinario: è tutto fatto da aziende italiane, aziende fantastiche che sono nate e si sono sviluppate grazie alle sfide estreme. Per me”, ha aggiunto, “è un piacere e un onore essere a bordo un’altra volta (la prima con Telecom nel 2006, ndr). E faremo di tutto perché Pirelli possa contribuire in modo determinante al successo”. Le technicalities del monoscafo sono ovviamente top secret, ma è possibile che le tecnologie della Bicocca siano applicate ai foil, quella specie di lunghi baffi su entrambi i bordi della barca, e in special modo alle pinne finali che ogni team può sviluppare autonomamente, mentre l’attacco e la traversa dei foil sono standard.

Bertelli: In 20 anni aiutato tutto il sistema della vela. “Il vero stimolo è sempre la passione. E mi piace pensare”, ha sottolineato Patrizio Bertelli, ad del gruppo Prada, “che in questi 20 anni abbiamo formato una squadra italiana della vela, aiutando cantieri e imprese a sviluppare tantissime attività tecnologiche nel nostro Paese. E in più siamo tutti una grande famiglia. Per questo dico che, in un certo senso la Coppa America noi l’abbiamo già vinta”.