Una serata diversa, per discutere (i grandi) e per giocare (i più piccoli) Editoriale Domus e Volvo vi invitano al Volvo Studio di Milano, giovedì 27 giugno, a un evento che affronterà il tema della sicurezza su strada in tutte le sue declinazioni e prospettive. Per farlo, hanno coinvolto i direttori e vicedirettori di tutte le testate della casa editrice.

Tanti punti di vista, uno sforzo comune. L’iniziativa propone un focus olistico su un argomento, la sicurezza stradale, che accomuna da sempre l’impegno e gli investimenti dei due partner organizzatori, affrontato non solo con l’occhio degli automobilisti, dei motociclisti e degli autotrasportatori, ma anche - e soprattutto – di pedoni e ciclisti, le categorie più vulnerabili quando si parla di mobilità. Senza dimenticare i bambini, a cui è dedicata la prima parte del programma. Dalle 17.30, infatti, i più piccoli potranno decorare con le loro mani e della tempera una Volvo XC40, che si trasformerà per l’occasione in una tela bianca sulla quale esprimere la loro creatività, oppure giocare con le macchinine elettriche e palloncini.

Un talk per riflettere. Inizierà alle 19, invece, il dibattito sulla sicurezza, al quale interverranno il direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini, Cristian Lancellotti di Dueruote, Carlo Di Giusto (Ruoteclassiche, Youngtimer e TopGear), Raffaele Bonmezzadri (Tuttotrasporti), Marco Casareto (Meridiani e Meridiani Montagne) e Walter Mariotti (Domus). La discussione sarà moderata dal vicedirettore di Quattroruote Fabio De Rossi e da Roberto Ungaro di Quattroruote. Durante la serata, infine, si terrà anche un workshop specifico dedicato al mondo della bici e alla sua evoluzione tecnologica, dall’abbigliamento tecnico alla pedalata assistita. Vi aspettiamo!