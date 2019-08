Nuovo Quattroruote

Prove e impressioni di guida. Protagonista della copertina di settembre è la Renault Clio: alla quanti generazione della piccola francese è dedicata un'ampia prova su strada. Sono passate dal Centro prove di Vairano anche la BMW X7, la Toyota Corolla SW, l'Audi A6 Allroad, la Volkswagen T-Cross e la Bentley Continental GT. Tra le impressioni di guida spiccano quelle di BMW Serie 3 Touring, Nissan Juke e Skoda Superb.

Q Electric. Se ne parla da anni, ma ora la rivoluzione elettrica è alle porte, almeno sui listini delle Case. Così, da questo numero dedichiamo alle auto a emissioni zero un'apposita sezione, Q Electric, che raccoglie news, anteprime, autonotizie e prove su strada di modelli a batteria. Un giornale nel giornale, un focus specifico su un mondo in rapida espansione, sul quale c'è molto da approfondire, spiegare, provare. In questo numero, per esempio, testiamo la Mercedes-Benz EQC, la prima interpretazione del nuovo corso a elettroni di Stoccarda, e vi raccontiamo le prime impressioni della Taycan, la sportiva con coi la Porsche vuole stabilire un riferimento superiore in materia di elettriche. Ma anche le citycar del futuro prossimo saranno soltanto elettriche. Non lo diciamo noi, lo dice (per quanto attiene al gruppo Volskwagen) Luca De Meo, ceo della Seat, alla quale è stato affidato lo sviluppo dei modelli a batterie che prenderanno il posto dell’attuale terzetto up!-Mii-Citigo. E che potrebbero sfruttare per gli accumulatori soluzioni meno nobili del litio ma con grandi vantaggi sul fronte dei listini. La Automobili Pininfarina è alla ricerca di un sito per costruire un impianto di produzione dei propri futuri modelli elettrici. Il ceo Michael Perschke spiega perché l’Italia rischia di perdere questo treno (e altri a venire). Intanto, Quattroruote ha percorso un tratto del più lungo viaggio mai intrapreso con un prototipo elettrico, 14 mila km dalla Cina alla Germania, per vagliare le doti stradali della Aiways U5, Suv cinese a batterie pronta a sbarcare in Europa dal 2020.

Attualità e inchieste. Si parla di diverse truffe, sul numero di settembre di Quattroruote, naturalmente per mettere in guardia i consumatori. Le prime riguardano la riduzione del numero di chilometri di troppe auto usate poste in vendita: un fenomeno che dilaga, al quale Case e concessionari potrebbero contribuire a mettere un freno. Ma i venditori da noi interpellati in gran parte si rifiutano di fornire informazioni, trincerandosi (a torto) dietro le norme sulla privacy. Altre truffe riguardano, invece, i ricambi auto contraffatti: un ricco mercato, alimentato soprattutto da aziende cinesi e dell’Estremo Oriente, che danneggia non solo i produttori, ma tutti i consumatori, messi in pericolo da componenti di cattiva qualità. Sono però tanti i temi di attualità del numero di settembre: abbiamo fatto i conti in tasca alla Formula 1, spaziando dai budget dei team ai guadagni dei piloti; ricapitolato la vicenda del Tutor, prima messo “fuori legge” e poi riabilitato dai tribunali; e fatto il punto su tutti i provvedimenti presi a seguito della tragedia del Ponte Morandi di Genova.

Anteprime e autonotizie. Una Maserati a motore centrale? Perché no? Il modello pronto a raccogliere l’eredità delle Bora e Merak (la MC12 fa un po’ storia a sé) è in agenda già per il prossimo Salone di Ginevra, a marzo 2020. Ne sveliamo i retroscena, oltre al piano dettagliato dei prossimi lanci del Tridente da qui al 2022. E tanto per restare nel campo delle sportive, ecco come cambierà la Jaguar F-Type dal prossimo anno. Se di adrenalina non sapete saziarvi, non perdetevi la RS6 Avant e la Chevrolet Corvette Stingray, che sceglie anch’essa di portare il motore vicino all’asse posteriore. Preferite le auto da tutti i giorni? Bene, allora date un’occhiata a quel che sta per andare in scena a Francoforte: a poco meno di due settimane dall’apertura ufficiale del Salone vi portiamo virtualmente a visitarlo, con una panoramica sulle principali novità.

Dossier Usato. Se volete comperare un'auto di seconda mano non potete perdere il nostro Dossier Usato: una guida preziosa di 116 pagine con una panoramica delle garanzie ufficiali delle Case e una selezione di un'ottantina modelli tra i più venduti, dei quali vi diciamo tutto quel che serve sapere: informazioni tecniche, quotazioni, pregi, difetti e costi dei ricambi. Un vademecum indispensabile per un acquisto consapevole.

