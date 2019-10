Premi per Michael Lohscheller e per la Geely. L'organizzazione ha nel frattempo già assegnato due premi prestigiosi. Il ceo della Opel Michael Lohscheller è stato inserito nella Hall of Fame con il titolo Manbest 2019 per aver portato il marchio tedesco a risultati molto positivi dopo l'acquisizione da parte del gruppo PSA. Il premio Companybest è andato invece al Geely Automotive Group, che prosegue nella sua velocissima crescita dopo l'acquisizione di Volvo e Lotus, la creazione della Lynk&Co e l'ingresso nell'azionariato della Daimler.