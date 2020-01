C’è grande fermento nel mondo dell’auto: infotainment, Adas ed elettrificazione diffusa stanno cambiando l’esperienza di guida e il volto della mobilità, e i più importanti motor show, di fatto, sono diventati delle vere e proprie fiere dell’hi-tech. A sua volta, anche la più importante vetrina della tecnologia, il Consumer Electronic Show (Ces) di Las Vegas, è ormai anche una fiera della mobilità, dove non manca la partecipazione di Case e altre aziende legate alla filiera dell’automotive. Quello americano, del resto, è il primo appuntamento di un calendario annuale di saloni e manifestazioni all’aperto di grande interesse per il mondo dell’auto, che raccogliamo nella nostra galleria di immagini. Tra i vari eventi, non troverete elencati alcuni di quelli a cadenza biennale, come i saloni di Francoforte, Shangai e Tokyo, per i quali bisognerà attendere il 2021, mentre la vetrina torinese del Parco Valentino sarà rimpiazzata dal Milano Monza Open-Air Motor Show.