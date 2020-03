La Lombardia e altre quattordici province italiane "chiudono" e diventano zona rossa per limitare l’epidemia del coronavirus. Dopo una notte convulsa, funestata da una fuga di notizie e dalla diffusione di una bozza incompleta "che ha creato incertezza, insicurezza e confusione", il premier Giuseppe Conte ha firmato il decreto con le "nuove misure nazionali di contenimento dell’emergenza", comprese delle pesanti restrizioni al movimento delle persone: in buona sostanza, dall’8 marzo e fino al 3 aprile, non si potrà entrare o uscire dalle zone designate (anche in auto, in treno o in aereo) se non in casi eccezionali, "per gravi motivi" dimostrabili e legati a ragioni familiari o di lavoro. "Ci sarà il vincolo, per tutte le persone fisiche, di evitare qualunque spostamento in entrata e in uscita dai territori e anche all'interno dei territori", ha detto il premier. "Ci si muoverà quindi solo per comprovate esigenze di necessità, lavorative e spostamenti per motivi di salute, fermo restando che è consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione per chi ne avesse necessità".

Le aree off limits. Il decreto con la definizione delle "zone di sicurezza" e della stretta sulla mobilità è stato disposto dal governo dopo aver preso atto del bilancio del contagio diffuso sabato, a quota 5.800 casi (con 233 morti e quasi 600 guariti) e in continuo aumento. Oltre alla Lombardia, le restrizioni riguardano le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Stretta sulla mobilità. Di nuovo, il testo impone di "evitare in modo assoluto ogni spostamento all’interno dei territori salvo che per spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza" per questioni di salute, con la "forte raccomandazione" di rimanere a casa, soprattutto se si è anziani o si hanno sintomi respiratori e febbre superiore a 37,5 gradi. A chi è, o è stato in quarantena, chiaramente, si applica "il divieto assoluto di mobilità". Si confermano, poi, altre misure importanti per limitare le aggregazioni: stop a eventi, manifestazioni e spettacoli, chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei musei, dei teatri e altri centri di aggregazione. Le attività commerciali, i ristoranti e i bar (nelle zone rosse aperti dalle 6 alle 18) hanno l’obbligo di contingentare gli accessi e di far mantenere la distanza di un metro dagli avventori, pena l’applicazione di sanzioni o la sospensione dell'attività. Chiusi cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche: in Lombardia e nelle province più esposte, abbassano le saracinesche anche le piscine, le palestre, i centri sportivi, di benessere e termali, i centri sociali e ricreativi. Fermi, nel week end, anche gli esercizi dei mercati, delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali. Stop allo sport, sia in luoghi pubblici, sia privati: le stazioni sciistiche si fermano ed eventuali competizioni professionistiche, solo nelle massime categorie, si devono svolgere a porte chiuse. Le aziende di trasporto pubblico, anche a lunga percorrenza, devono inoltre adottare "interventi straordinari di sanificazione dei mezzi". Infine, nelle zone rosse sono sospesi anche gli esami di idoneità presso la motorizzazione civile, anche se sono previste delle proroghe dei termini.