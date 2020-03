Le storie dei lettori

La prima rovesciata. "La Fulvia era l'unica auto di famiglia e suscitava l'ammirazione degli altri automobilisti per la sua classe e la sua eleganza. Invero, anche alcuni commenti prettamente sabaudi, tipo "auto da dutur", oppure "da cumenda". Nel 1973 sono nato io: avete visto quanto era stata saggia mia madre? Era stata proprio la Fulvia ad accompagnarla all’ospedale per il lieto evento e io stavo comodamente sul sedile posteriore. Dal 1978, complice il prezzo della benzina, e anche per muoversi meglio in città, mio padre comprò una 126 e la Fulvia divenne l'auto per le vacanze. Compito che lei svolse sempre in maniera impeccabile fino agli anni 90, quando l’idea di una vendita iniziò a farsi sempre più presente. Mi opposi: avevo imparato a guidare su quella macchina, mi ero affezionato a quel cambio con la prima in basso e ci andavo pure a scuola. Decidemmo di tenerla e così è rimasta in famiglia, con la sua vernice un po’ opaca, ma originale; gli interni vissuti, ma pieni di storie e felicità; e il motore, che nonostante i suoi 150.000 chilometri ruggisce ancora benissimo".

Si gode la pensione. "Negli anni, la Fulvia è rimasta un punto fermo. Mio padre non la guida più da almeno un ventennio, ma io la uso per andare ai raduni. E nel 2017, ho deciso che sarebbe stata proprio la Fulvia ad accompagnare i miei genitori a rinnovare la loro promessa di matrimonio, fatta 50 anni prima. Chi avrebbe potuto fare meglio dell'auto rimasta in famiglia per così tanto?".

