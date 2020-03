Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo PSA, è stato insignito del premio World Car Person of the Year 2020. Ad attribuirgli il riconoscimento sono stati gli 86 giornalisti, di 24 paesi, membri della giuria dei World Car Awards.

Il predecessore. Il manager portoghese, prossimo numero uno del conglomerato frutto della fusione con la Fiat Chrysler, succede a Sergio Marchionne nell'elenco dei vincitori del prestigioso premio assegnato ogni anno alla personalità del mondo automotive che più si è contraddistinta tra manager, ingegneri, designer e imprenditori. Marchionne, preceduto nel 2018 dal presidente e ad della Volvo, Hakan Samuelsson, ha ricevuto il riconoscimento postumo nel marzo 2019, alcuni mesi dopo la sua scomparsa avvenuta nel luglio del 2018.

Le motivazioni. Tavares è stato premiato per i "molti successi significativi" raggiunti nella veste di amministratore delegato di PSA: in particolare, il leader del gruppo ha riportato alla redditività in tempi record sia il costruttore francese sia la Opel. Inoltre, Tavares ha concluso i negoziati per la fusione con la FCA e per la conseguente creazione del quarto maggior produttore automobilistico al mondo per volumi di vendita.

Le finaliste del World Car of The Year. Il premio sarà consegnato nelle mani di Tavares l'8 aprile prossimo, nella cornice del New York International Auto Show e in occasione della cerimonia di premiazione del World Car of The Year, del quale sono state annunciate da poco le finaliste di ogni categoria: Kia Telluride, Mazda CX-30 e Mazda 3 per il World Car of the Year; Kia Soul EV, Mini Electric e Volkswagen T-Cross per il World Urban Car; Mercedes Benz EQC, Porsche 911 e Porsche Taycan per il World Luxury Car; Porsche 718 Spyder/Cayman GT4, Porsche 911 e Porsche Taycan per il World Performance Car; Mazda 3, Peugeot 208 e Porsche Taycan per il World Car Design.