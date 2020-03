Coronavirus

Un altro rinvio. Del film si conoscevano già il trailer, la trama e la vetture protagoniste, a seguito di un'anticipazione avvenuta a Miami, pochi giorni prima che la città ospitasse il Super Bowl. Così, dopo alcuni appuntamenti rimandati o cancellati della Formula E (tra i quali l’ePrix di Roma, annullato), Formula 1 e, in generale, del motorsport, senza dimenticare vari saloni dell’auto (l’ultimo colpito dall’emergenza Covid-19 è quello di New York, rinviato ad agosto), gli appassionati di motori dovranno pazientare anche per vedere il nuovo capitolo della saga dedicata alle auto elaborate.

La nota ufficiale. Del resto, “è chiaro che i fan di tutto il mondo non potranno vedere il film nel mese di maggio”, si legge in un tweet dell’account ufficiale della saga. “Benché consapevoli della delusione per il fatto di dover aspettare ancor un po’, questa decisione è stata presa per la salute di tutti, che è la nostra principale preoccupazione”, si spiega nel post, dando appuntamento alla prossima primavera.