Il Porsche Festival 2020 si svolgerà nel weekend del 3 e 4 ottobre, all’autodromo di Monza. Contestualmente alla manifestazione, come da tradizione, si disputerà anche uno dei round della Carrera Cup Italia, il campionato monomarca riservato alle sportive di Zuffenhausen, il cui calendario è attualmente in fase di definizione e presto verrà svelato nella sua completezza.

Spirito collaborativo. Il raduno dedicato ai possessori ed appassionati del marchio anticipa quindi di una settimana il proprio svolgimento, inizialmente programmato per il fine settimana successivo. Il riposizionamento delle varie competizioni, in seguito alla revisione dei programmi dovuta all'emergenza legata alla diffusione del coronavirus, ha comportato la sovrapposizione di una serie di eventi. Pertanto, dopo essersi relazionata con la Fia e l’ACO Le Mans, la Porsche ha riprogrammato il proprio festival. Una decisione presa con l’intento di dimostrare la massima collaborazione nel Motorsport, dando priorità al Mondiale Endurance (WEC) e all’European Le Mans Series (ELMS), il cui round a Monza è (al momento) annunciato proprio per l’11 ottobre.

Monitoraggio continuo dell'emergenza Covid-19. Porsche Italia sta monitorando costantemente gli sviluppi della situazione sanitaria ed è in contatto sia con le istituzioni sia con le federazioni e le realtà agonistiche per organizzarsi al meglio e garantire tutte le misure di sicurezza necessarie al regolare svolgimento della manifestazione. Un evento che, negli anni scorsi, oltre all'attività in pista ha proposto numerose iniziative nel paddock (denominato Porsche Village), dove sono state allestite una serie di aree tematiche dedicate al mondo Classic, alla Smart Mobility e all'attività dei vari Porsche Club.