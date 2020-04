Alfa Romeo

Le Darracq. Ben prima dell’anno di fondazione, la storia della Casa automobilistica lombarda trae le sue origini dall’iniziativa imprenditoriale di un francese, Pierre Alexandre Darracq, che, partendo da una fabbrica di biciclette a Bordeaux, si dedica ben presto alle automobili. Dopo aver aperto una filiale a Londra, tenta la fortuna anche in Italia, partendo nel 1906 da Napoli, città che abbandonerà ben presto a favore di Milano per essere più vicino alla Francia. In Italia, tuttavia, le auto prodotte al civico 95 di strada del Portello non hanno un grande successo: il mercato delle quattro ruote non decolla e i pochi acquirenti desiderano modelli più prestazionali.