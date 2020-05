Lutto nel mondo dell'auto

È scomparso, all'età di 77 anni, Giorgio Nada: grande conoscitore e appassionato di motori, ha fondato la Giogio Nada Editore, casa editrice specializzata in pubblicazioni motoristiche, avendo ancor prima rilevato, e poi animato per oltre quarant'anni, la Libreria dell'Automobile in corso Venezia a Milano, da sempre un punto di riferimento per gli appassionati delle quattro e delle due ruote.

Da libraio a editore. La sua avventura inizia nel 1973, quando acquisisce quel piccolo negozio già noto ai cultori della materia, dove si acquistavano volumi, italiani e stranieri, in tempi in cui i libri di auto e motori non erano così diffuse. Dal 1977 Nada inizia pubblicare libri con il proprio marchio, come "Edizioni La Libreria dell'Automobile": il primo è un volume dedicato alle Moto Guzzi. Ne seguono altri sulla Ferrari e sull'Alfa Romeo, finché, nel 1987, l'azienda diventa Giorgio Nada Editore scorporandosi dalla libreria e continua a produrre opere dedicate ai grandi brand e ai grandi nomi dell'automobile, alle corse e ai campioni dello sport a motore.

Alla famiglia Nada va l'abbraccio di Quattroruote e dell'Editoriale Domus, legate a Giorgio da reciproca stima e amicizia.