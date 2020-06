Non sono molti i marchi al mondo che possono festeggiare un centenario, ma c'è chi, come l'Alfa Romeo, che di compleanni ne festeggia ben 110. La fondazione del marchio di Arese risale infatti al 24 giugno 1910, quando dal fallimento Darracq nasce l'A.L.F.A., Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. A 110 anni da quello storico momento il Biscione celebra la propria storia con un evento trasmesso in live streaming in tutto il mondo che potete seguire qui sotto.