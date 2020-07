A Milano Porsche Italia ha inaugurato Porsche@CityLife, un nuovo concept store situato presso la struttura CityLife Shopping District, situata nel nuovo quartiere meneghino: il progetto nasce per offrire al pubblico un nuovo tipo di interazione con il brand, un’esperienza multicanale dalla forte connotazione digitale. Il Porsche@CityLife è uno spazio libero al quale il visitatore può accedere personalizzando il proprio percorso: può, per esempio, scoprire curiosità e storia relative alla Casa tedesca, ma anche raccogliere informazioni in merito all’acquisto di una nuova vettura.

Sul posto o da remoto. L’esperienza digitale sarà arricchita dalla presenza di una serie di maxischermi: due interni da 165” e uno esterno da 153”, che proietteranno diversi video sulla storia del brand, incluso il motorsport, e sui nuovi modelli in gamma. I visitatori potranno inoltre contare sul supporto dei giovani “Angels” della Casa, che saranno a loro disposizione per ogni necessità o informazione. Chi, invece, fosse impossibilitato a recarsi fisicamente presso lo store, potrà comunque accedervi da remoto sfruttando la piattaforma digitale dedicata sul sito porschecitylife.it e consultare tutti i servizi disponibili: dal configuratore al leasing calculator, dal mondo e-Performance ai corsi di guida.

Verso l’acquisto online. “Porsche@CityLife è concepito per mettere al centro il visitatore”, ha spiegato Pietro Innocenti, ad della Porsche Italia. Attraverso questa proposta, “vogliamo presentarci a un nuovo target, che non per forza abbia confidenza con il mondo automotive e i nostri prodotti, ma che sia attratto da aspetti quali il design, la tecnologia e la sostenibilità”. Secondo il manager, questo tipo di esperienza sarà fondamentale per compiere un nuovo step nella strategia della Casa, “che ci porterà a introdurre nei prossimi mesi in Italia la piattaforma “Porsche One Market” per l’acquisto delle vetture online”.