Le conseguenze della pandemia del coronavirus fanno saltare l'ennesimo appuntamento motoristico. Gli organizzatori del Concorso d'Eleganza Villa d'Este, insieme al Grand Hotel Villa d'Este e al BMW Group Classic, hanno deciso di annullare l'edizione 2020 della manifestazione dedicata alle vetture d'epoca e di dare appuntamento agli appassionati per il 28-30 maggio 2021.

Le cause del rinvio. L'edizione 2020 del concorso doveva svolgersi tra il 22 e il 24 maggio, nella cornice dell'omonimo hotel di lusso di Cernobbio, sulle rive del lago di Como. Tuttavia, verso la fine di marzo gli organizzatori hanno deciso di rinviare la manifestazione al 16-18 ottobre a causa delle misure di lockdown imposte dalle autorità per contenere la diffusione della pandemia del coronavirus. Ora a pesare sulla decisione di rinviare di nuovo l'appuntamento sono le ultime ordinanze che stanno bloccando gli arrivi da numerosi Paesi alle prese con un peggioramento della situazione sanitaria. "Dopo un'attenta analisi e tenendo conto delle restrizioni di viaggio ancora in atto in tutto il mondo - spiegano gli organizzatori -, con grande rammarico abbiamo deciso che le attuali circostanze non ci avrebbero permesso di rendere giustizia al Concorso d’Eleganza più antico del mondo nel 2020".