In libreria

In fondo, non è poi così impossibile: se, nel 1958, un commando rapì (anche se per sole 27 ore) Juan Manuel Fangio a Cuba (se volete ripercorrere la storia nei dettagli, recuperate il numero di giugno del 2011 di Quattroruote…), perché non immaginare che qualcuno potesse fare lo stesso molti anni dopo con un altro grande campione del volante? A dipingere questo scenario - irrealistico, ma neppure troppo, visto che è ambientato negli anni in cui l’Anonima sequestri imperversava nelle nostre contrade - è Carlo Cavicchi, per trent’anni direttore di riviste, Quattroruote compresa, giunto ora al secondo romanzo dopo la pubblicazione, 2018, di “Però lo scoop è mio”.

Anni tormentati. La vicenda narrata in “Rapiremo Niki Lauda” (Edizioni Minerva, 256 pagine, 20 euro) ha per sfondo la Bologna della metà degli anni 70, il cui sapore Cavicchi restituisce non solo nell’ambientazione, ma anche attraverso i personaggi che l’animano. Ma l’orizzonte si apre rapidamente, spaziando dal Friuli-Venezia Giulia all’Austria fino al mondo intero, visto che, inevitabilmente dato il dipanarsi della trama, si precipita nel girone dei Gran Premi. Quelli, oltretutto, di una stagione passata alla storia come una delle più intense e drammatiche, al punto da meritarsi la narrazione da parte di uno dei big del cinema come Ron Howard. Siamo nel 1976 e la Formula 1 vive del duello tra Niki Lauda, fresco del primo titolo iridato che intende prontamente bissare grazie a una Ferrari in stato di grazia, e James Hunt, giovane rampante in forza alla McLaren con il quale Niki ha sviluppato una robusta rivalità fin dalle formule minori. Il romanzo di Cavicchi gioca sull’alternanza tra le storie personali dei protagonisti e le vicende reali del Circus, nel quale riesce a infiltrarsi uno dei balordi che tessono la trama, improbabile ma del tutto verosimile. Rivestendo un ruolo minore, ma sufficiente per acquisire informazioni preziose al progetto criminale e farci dare una golosa sbirciata da dietro le quinte. Di più, com’è d’uso trattandosi in fondo di una crime story, è meglio non rivelare: però il fatto che si stia parlando di quel fatidico Mondiale del ’76 può fare intuire molte cose… Il libro di Cavicchi, dunque, si presta a molteplici letture: imperdibile per gli amanti delle corse, vista la profonda conoscenza dell’autore di quel mondo vissuto da molti di noi da semplici appassionati, è coinvolgente anche per chi è alla ricerca di un giallo diverso dai tanti, affollati d’intrepidi commissari, che riempiono gli scaffali delle librerie.